Вот-вот начнется Чемпионат мира по футболу 2018. Наши соотечественники, конечно, болеют и верят в сборную России. А для поддержания боевого настроения 19 апреля на большие экраны выходит фильм «Тренер». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о футболисте национальной сборной Юрии Столешникове. В ответственный момент он не забивает пенальти. После досадной ошибки Юрий покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом футболист вскоре совершит настоящее чудо...
Роль возлюбленной главного героя исполнила... Ольга Зуева. Звездная пара одной из первых появилась на красной дорожке премьеры фильма, которая прошла в День космонавтики.
К слову, к кинотеатру «Октябрь» Козловский вместе со съемочной группой прибыл на автобусе. Все актеры повязали шарфы клуба «Метеор». У входа в здание звезд ждали многочисленные поклонники картины и самой футбольной команды.
Увидеть нашумевший фильм за неделю до старта проката пришли Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Светлана Ходченкова, Филипп Киркоров, Павел Табаков, Александра Бортич, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и другие звезды.