12 апреля в «Октябре» прошла премьера фильма «Тренер», режиссером которого стал Данила Козловский. Он же сыграл в картине главную роль. Поддержать артиста пришли его возлюбленная Ольга Зуева, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Филипп Киркоров и другие селебрити.

Вот-вот начнется Чемпионат мира по футболу 2018. Наши соотечественники, конечно, болеют и верят в сборную России. А для поддержания боевого настроения 19 апреля на большие экраны выходит фильм «Тренер». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о футболисте национальной сборной Юрии Столешникове. В ответственный момент он не забивает пенальти. После досадной ошибки Юрий покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом футболист вскоре совершит настоящее чудо...

Режиссером картины стал Данила Козловский, он же сыграл Юрия Столешникова.

Роль возлюбленной главного героя исполнила... Ольга Зуева. Звездная пара одной из первых появилась на красной дорожке премьеры фильма, которая прошла в День космонавтики.



К слову, к кинотеатру «Октябрь» Козловский вместе со съемочной группой прибыл на автобусе. Все актеры повязали шарфы клуба «Метеор». У входа в здание звезд ждали многочисленные поклонники картины и самой футбольной команды.



Увидеть нашумевший фильм за неделю до старта проката пришли Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Светлана Ходченкова, Филипп Киркоров, Павел Табаков, Александра Бортич, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и другие звезды.

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