Звезды отечественного шоу-бизнеса собрались в галерее вокала Филиппа Киркорова «Филармония» на презентации капсульной коллекции «Любовь или обман» Татьяны Мельник.

Российский дизайнер Татьяна Мельник представила свою новую коллекцию одежды и украшений. На создание линейки ее вдохновила песня Филиппа Киркорова «Любовь или обман». И именно в его галерее вокала «Филармония» прошел модный показ.



Сам Киркоров не смог присутствовать на презентации, но его видеообращение транслировалось гостям мероприятия сразу же после показа. «Я рад, что «Любовь или обман» — теперь не только слова, музыка и мой прекрасный голос, а еще и элегантная, роскошная коллекция одежды!» — выразил свое восхищение Филипп.



В тот же вечер был представлен звездный календарь Time Deluxe. Помимо поп-короля успехам российского дизайнера радовались Наташа Королева, Сергей Глушко, Согдиана, Екатерина Гусева, Анна Довлатова, Жанна Эппле, Ида Достман, Ирина Лачина, Елена Санжаровская и другие звездные гости мероприятия.



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