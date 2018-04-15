14 апреля в Москве состоялась кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка». Гостями церемонии награждения стали Константин Хабенский, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Ингеборга Дапкунайте и другие звезды.

Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» присуждается за достижения и открытия в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. 14 апреля в Москве прошла церемония награждения.



На красной дорожке мероприятия были замечены Юрий Колокольников, Константин Хабенский, Софико Шеварднадзе и другие звезды.

Гостями церемонии также стали Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, однако влюбленные по-прежнему отказываются позировать фотографам вместе.

В жюри международной премии «Восток — Запад. Золотая арка» вошли 24 киноведа и кинокритика — ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы.



Абсолютным триумфатором премии стала российская картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева: ей достались четыре награды, включая две главных — за лучший фильм и лучшую режиссуру. Приз за лучший сценарий поделили сценаристы двух картин — Борис Хлебников и Наталия Мещанинова за фильм «Аритмия» и Ильдико Иньеди за венгерскую картину «О теле и душе». Международное жюри также отметило фильмы «Ноябрь» Райнера Сарнета, «Поророка» Константина Попеску, «Теснота» Кантемира Балагова и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.



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