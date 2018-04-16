«Авторадио» празднует юбилей — 25 лет в эфире. Это событие радиостанция отметила с размахом — на сцене Crocus City Hall, где свои самые популярные песни исполнили Алсу, Дима Билан, Сергей Лазарев, Наталья Подольская и Владимир Пресняков и другие.

В 2018 году «Авторадио» празднует 25-летие. По этому случаю 14 апреля в концертном зале Crocus City Hall состоялось грандиозное шоу с участием российских артистов. Зрители насладились концертом, слушая самые популярные хиты за последнюю четверть века.



На сцене в тот вечер выступили Эмин Агаларов, Жасмин, Лариса Долина, Леонид Агутин, Дима Билан, Кристина Орбакайте и многие другие артисты.

К слову, «Авторадио» высоко ценят не только слушатели и исполнители, но и высокопоставленные чиновники. Так, в день юбилея в адрес редакции «Авторадио» поступила телеграмма от президента России Владимира Путина.

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