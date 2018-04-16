В 2018 году «Авторадио» празднует 25-летие. По этому случаю 14 апреля в концертном зале Crocus City Hall состоялось грандиозное шоу с участием российских артистов. Зрители насладились концертом, слушая самые популярные хиты за последнюю четверть века.
К слову, «Авторадио» высоко ценят не только слушатели и исполнители, но и высокопоставленные чиновники. Так, в день юбилея в адрес редакции «Авторадио» поступила телеграмма от президента России Владимира Путина.
Кошмарное освещение или фотограф неудачный - все фото жуткие! Такого не бывает, чтобы все плохо получились!((
Кошмарное освещение или фотограф неудачный - все фото жуткие! Такого не бывает, чтобы все плохо получились!((
как приятная Подольская угодила в эту ..., словно цветок на помойке.
Жасмин, Алсу такие прям тети-тети.
и Алсу еще на человека похожа, если снять с нее рыболовную сеть
Кошмарное освещение или фотограф неудачный - все фото жуткие! Такого не бывает, чтобы все плохо получились!((
Лолита из женщины 45+ превратиласб окончательно в бабу Лолу, Алсу тоже конечно виден возраст благодаря фотографу но она шикарна. Орбакайте всё лицо пухнет вылитая Алка становится конечно. Кожевникова? какая то другая думала это актриса Зоя из реальных пацанов
А что с Клявером? Он здоров?