Тон на площадке задавали ведущие «Русского Радио» — «Русские перцы» — Антон Юрьев, Алексей Сигаев и Галя Корнева, Макс Орлов, Дмитрий Оленин, Алена Бородина, Алла Довлатова, Сергей Макаров и ведущие концерта — экстравагантный Николай Басков и неподражаемая Елена Север.
«Русское Радио» подарило возможность не просто увидеть выступления любимых артистов, но и заглянуть за кулисы, благодаря прямым включениям.
Свои главные хиты исполнили Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Вера Брежнева, Родион Газманов, Слава, Александр Маршал, Непара, Николай Басков, Зара, Митя Фомин, Юлианна Караулова, «Градусы», Nyusha, Егор Крид, M.Band, «Пицца», Жасмин, Ева Польна, «Банд’Эрос», «Дискотека Авария», Елка, Artik&Asti, Маша Вебер, ЮрКисс, Елена Север, Burito, 5sta Family, ВладиМир, Алекс Малиновский, Земляне, Queens, Катя Ростовцева и многие другие.
Прямая трансляция шоу проходила в «Одноклассниках», а телеверсия будет показана по Первому каналу.
Гагарина, Нюша и Киркоров выступили на фестивале «Русского радио»
Тон на площадке задавали ведущие «Русского Радио» — «Русские перцы» — Антон Юрьев, Алексей Сигаев и Галя Корнева, Макс Орлов, Дмитрий Оленин, Алена Бородина, Алла Довлатова, Сергей Макаров и ведущие концерта — экстравагантный Николай Басков и неподражаемая Елена Север.
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- Билан, Орбакайте, Лазарев и другие артисты поздравили «Авторадио» с 25-летием (57)
- Смело, но не пошло: Елизавета Боярская вышла в свет в платье с прозрачным лифом (45)
- Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка»: Снигирь и Цыганов пришли вместе, но вновь позировали фотографам по отдельности (24)
- Ахмадуллина научила Казанову, Мамун и Безрукову носить меховые кокошники (13)
- Барановская, Орбакайте, Хилькевич и другие звездные мамы присмотрели family look’и для себя и своих детей (13)
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- Ивченко, Сухинова и другие звезды познакомились с бездомными собаками, а Сергей Собянин даже приютил одну из них (9)
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- Караулова, Понарошку и другие звезды примерили модные вещи, созданные из океанского мусора (8)
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- Гагарина, Нюша и Киркоров выступили на фестивале «Русского радио» (0)
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