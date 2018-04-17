12 апреля в Crocus City Hall состоялся фестиваль «Звезды Русского Радио». Все, кто пришли в этот день на концерт, стали участниками прямого эфира радиостанции.





Тон на площадке задавали ведущие «Русского Радио» — «Русские перцы» — Антон Юрьев, Алексей Сигаев и Галя Корнева, Макс Орлов, Дмитрий Оленин, Алена Бородина, Алла Довлатова, Сергей Макаров и ведущие концерта — экстравагантный Николай Басков и неподражаемая Елена Север.



«Русское Радио» подарило возможность не просто увидеть выступления любимых артистов, но и заглянуть за кулисы, благодаря прямым включениям.



Свои главные хиты исполнили Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Вера Брежнева, Родион Газманов, Слава, Александр Маршал, Непара, Николай Басков, Зара, Митя Фомин, Юлианна Караулова, «Градусы», Nyusha, Егор Крид, M.Band, «Пицца», Жасмин, Ева Польна, «Банд’Эрос», «Дискотека Авария», Елка, Artik&Asti, Маша Вебер, ЮрКисс, Елена Север, Burito, 5sta Family, ВладиМир, Алекс Малиновский, Земляне, Queens, Катя Ростовцева и многие другие.



Прямая трансляция шоу проходила в «Одноклассниках», а телеверсия будет показана по Первому каналу.

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