18 апреля в деловом центре «Москва-Сити» состоялось официальное открытие нового концепт-стора Catcher Moscow. Одними из первых оценили новое фэшн-пространство Елена Летучая, Анна Шульгина, Юлия Барановская и другие модницы.

Весна — горячая пора самых разных светских мероприятий. 18 апреля наряду с другими столичными вечеринками состоялось открытие концепт-стора Catcher Moscow. Елена Летучая, Влад Лисовец, Тимур Родригез, Виктория Дайнеко и другие звезды отдали предпочтение именно этому мероприятию.



А некоторые селебы успели везде. Так, Зара и Анна Седокова сначала вместе с организаторами отпраздновали открытие концепт-стора, после чего направились в ресторан Salon, где в это время оглашали номинантов грядущей «Премии Муз-ТВ 2018».



В Catcher Moscow представлен широкий ассортимент нишевых и ярких брендов: итальянские свечи и ароматы для дома Fornasetti Profumi, аксессуары от Tom Dixon, авангардные очки Pawaka и Vava, обувь от британского дизайнера Camilla Elphick, итальянский бренд кроссовок Leather Crown и многое другое.

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