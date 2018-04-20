В Москве стартовал 40-й Московский международный кинофестиваль. На церемонии открытия присутствовали артисты театра и кино, режиссеры и другие деятели искусства.

В этом году юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль решено было провести на два месяца раньше обычного. 19 апреля состоялась церемония открытия, на которой собрались многочисленные звезды.



День стоял солнечный, однако после заката поднялся сильный ветер. Несмотря на пронизывающий холод, актрисы, певицы и модели самоотверженно позировали на красной дорожке в легких и открытых нарядах.



Одной из первых гостей фестиваля стала Зара, следом за ней на дорожке появилась Аглая Тарасова. Несмотря на расставание с Милошем Биковичем, актриса пришла не одна: компанию ей составил Игорь Верник. Также в этот вечер фотографам позировали Мария Кожевникова, Елена Летучая, Анастасия Решетова, Светлана Бондарчук и многие другие российские знаменитости.



Не оставили без внимания ММКФ и западные актеры. Так, на красной дорожке блистали звезда фильма «Такси» Сами Насери и Джон Севидж, снявшийся в нашумевшей картине «Движение вверх» в роли тренера сборной США по баскетболу.

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