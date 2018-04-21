В рамках Московского международного кинофестиваля состоялся показ ленты Сарика Андреасяна «Непрощенный». Создателей картины пришли поддержать звезды отечественного кино и шоу-бизнеса, только вот исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев на премьере присутствовать не смог.

Вместе с родственниками погибших 2 июня 2002 года при столкновении грузового «Боинга» DHL и пассажирского самолета «Башкирских авиалиний» горевала вся страна. Архитектор Виталий Калоев, потерявший в авиакатастрофе жену и детей, решил мстить за смерть близких.



Именно эта трагическая история легла в основу сценария фильма «Непрощенный», премьера которого состоялась 20 апреля в Доме кино.



Ленту оценили Елена Летучая, Владимир Яглыч, Дарья Повереннова, Елена Борщева, Маша Цигаль. Игорь Николаев появился на показе вместе с супругой Юлией Проскуряковой, а Андрей Гайдулян — со своей новой девушкой Александрой Велескевич.



Президент ММКФ Никита Михалков обратился к собравшимся с приветственной речью, в которой с гордостью отметил, что каждый второй зритель, пришедший в кинотеатр, теперь выбирает российское кино.



Режиссер картины Сарик Андреасян рассказал собравшимся, почему взялся за такую непростую историю: «Когда жена теряет мужа, она становится вдовой. Когда муж теряет жену, он становится вдовцом. Когда дети теряют родителей, они становятся сиротами. Но нет такого слова, когда родители теряют детей!».



К сожалению, исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев не смог присутствовать на премьере. Фильм представляли его коллеги — Михаил Горевой, Ирина Безрукова, Вадим Цаллати и другие.

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