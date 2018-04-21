Вместе с родственниками погибших 2 июня 2002 года при столкновении грузового «Боинга» DHL и пассажирского самолета «Башкирских авиалиний» горевала вся страна. Архитектор Виталий Калоев, потерявший в авиакатастрофе жену и детей, решил мстить за смерть близких.
Именно эта трагическая история легла в основу сценария фильма «Непрощенный», премьера которого состоялась 20 апреля в Доме кино.
Ленту оценили Елена Летучая, Владимир Яглыч, Дарья Повереннова, Елена Борщева, Маша Цигаль. Игорь Николаев появился на показе вместе с супругой Юлией Проскуряковой, а Андрей Гайдулян — со своей новой девушкой Александрой Велескевич.
Президент ММКФ Никита Михалков обратился к собравшимся с приветственной речью, в которой с гордостью отметил, что каждый второй зритель, пришедший в кинотеатр, теперь выбирает российское кино.
Режиссер картины Сарик Андреасян рассказал собравшимся, почему взялся за такую непростую историю: «Когда жена теряет мужа, она становится вдовой. Когда муж теряет жену, он становится вдовцом. Когда дети теряют родителей, они становятся сиротами. Но нет такого слова, когда родители теряют детей!».
К сожалению, исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев не смог присутствовать на премьере. Фильм представляли его коллеги — Михаил Горевой, Ирина Безрукова, Вадим Цаллати и другие.
Премьера фильма «Непрощенный»: Андрей Гайдулян впервые вывел в свет Александру Велескевич, Игорь Николаев пришел с супругой, а Дмитрий Нагиев мероприятие пропустил
Вместе с родственниками погибших 2 июня 2002 года при столкновении грузового «Боинга» DHL и пассажирского самолета «Башкирских авиалиний» горевала вся страна. Архитектор Виталий Калоев, потерявший в авиакатастрофе жену и детей, решил мстить за смерть близких.
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Проскурякова все больше походит на своего муженька