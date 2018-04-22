В эту субботу, 21 апреля, в Кремлевском Дворце собрались любители бардовской песни — именно там проходила ежегодная церемония вручения премии «Шансон года». По традиции наградами отмечаются исполнители за особые достижения в области авторской баллады.
К слову, лучших артистов и их песни выбирали слушатели радио «Шансон». В ходе народного голосования поклонники самого душевного жанра отдавали свои голоса любимым композициям и их исполнителям.
В концерте приняли участие Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Ирина Круг, Стас Михайлов, Таисия Повалий, Александр Розенбаум, Слава, Наташа Королева и другие артисты.
«Шансон года»: Ирина Круг, Стас Михайлов и другие барды получили свои награды в Кремле
В эту субботу, 21 апреля, в Кремлевском Дворце собрались любители бардовской песни — именно там проходила ежегодная церемония вручения премии «Шансон года». По традиции наградами отмечаются исполнители за особые достижения в области авторской баллады.
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