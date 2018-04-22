В рамках Московского международного кинофестиваля состоялся премьерный показ фильма Кима Дружинина «Танки» с Аглаей Тарасовой и Андреем Мерзликиным в главных ролях. Помимо звездных гостей, картину оценил и министр культуры Владимир Мединский.

Фильм «Танки» основан на реальной истории инженера Михаила Кошкина, который незадолго до начала Великой Отечественной войны создал прототип танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, конструктор вместе с командой разработчиков отправляются из Харькова в Москву прямо на ней.



На премьере, которая проходила 21 апреля 2018 года в кинотеатре «Октябрь», собралось большое количество знаменитостей. По красной дорожке прошли Юрий Колокольников, Дарья Повереннова, Елена Захарова и многие другие звезды. Также показ посетил министр культуры РФ Владимир Мединский.



На суд зрителей «Танки» представила съемочная группа картины: режиссер Ким Дружинин, продюсеры Дмитрий Щербанов, Олег Антипов, исполнители главных ролей Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Антон Филипенко, сценарист Андрей Назаров и другие.

«Мы проехали нашими «Танками» по красной дорожке ММКФ», — пошутил продюсер Дмитрий Щербанов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил важность появления в российском прокате таких картин. «Это — необычный фильм, он несерьезно рассказывает о серьезных вещах», — сказал Мединский. Он также добавил, что не стоит относиться к ленте, как к строгому историческому кино, ведь фильм на самом деле не про войну.

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