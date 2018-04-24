Вот уже 10 лет подряд журнал Hello! традиционно устраивает вечеринку в рамках ММКФ. И этот год не стал исключением. Каждый раз мероприятие проходит в определенной тематике. Так, были вечеринки, посвященные фильмам о любви, отношениям между мужчиной и женщиной, французскому кино, итальянской культуре, знаменитым гостям Московского международного кинофестиваля и так далее.
В этом же году были представлены самые яркие короткометражные работы, снятые за 7 лет существования благотворительного вечера Action!. Специально для аукциона известные российские режиссеры и актеры ежегодно создают авторские работы, которые становятся лотами, а их новые правообладатели перечисляют деньги в благотворительные фонды для помощи нуждающимся.
На мероприятии, которое прошло в кинотеатре «Москва», присутствовали Светлана Бондарчук, Никита Михалков, Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Резо Гигинеишвили и другие деятели искусства.
Hello! Action! Актрисы и режиссеры посмотрели лучшие короткометражные фильмы за последние годы
Вот уже 10 лет подряд журнал Hello! традиционно устраивает вечеринку в рамках ММКФ. И этот год не стал исключением. Каждый раз мероприятие проходит в определенной тематике. Так, были вечеринки, посвященные фильмам о любви, отношениям между мужчиной и женщиной, французскому кино, итальянской культуре, знаменитым гостям Московского международного кинофестиваля и так далее.
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- Белая ночь: кто из звезд пренебрег дресс-кодом вечеринки The Hollywood Reporter (10)
- Топурия, Варнава и другие столичные модницы провели вечер в библиотеке (5)
- «Шансон года»: Ирина Круг, Стас Михайлов и другие барды получили свои награды в Кремле (2)
- Анастасия Стоцкая, Елена Захарова и другие звезды стали моделями на показе Игоря Гуляева (2)
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