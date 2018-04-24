23 апреля в кинотеатре «Москва» прошло мероприятие Hello! Action!. Гостями вечеринки стали Светлана Бондарчук, Катерина Шпица, Сами Насери, Никита Михалков и другие знаменитости.

Вот уже 10 лет подряд журнал Hello! традиционно устраивает вечеринку в рамках ММКФ. И этот год не стал исключением. Каждый раз мероприятие проходит в определенной тематике. Так, были вечеринки, посвященные фильмам о любви, отношениям между мужчиной и женщиной, французскому кино, итальянской культуре, знаменитым гостям Московского международного кинофестиваля и так далее.



В этом же году были представлены самые яркие короткометражные работы, снятые за 7 лет существования благотворительного вечера Action!. Специально для аукциона известные российские режиссеры и актеры ежегодно создают авторские работы, которые становятся лотами, а их новые правообладатели перечисляют деньги в благотворительные фонды для помощи нуждающимся.



На мероприятии, которое прошло в кинотеатре «Москва», присутствовали Светлана Бондарчук, Никита Михалков, Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Резо Гигинеишвили и другие деятели искусства.



Сейчас читают