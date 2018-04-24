На днях в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ фильма «Мстители: Война бесконечности». По этому случаю Скарлетт Йоханссон решила официально представить публике своего возлюбленного, комика Колина Йоста.

На днях в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Мстители: Война бесконечности». На показе появились актеры, снявшиеся в картинах киновселенной Marvel.



Многие звезды прошлись по красной дорожке в гордом одиночестве, например, Ирина Шейк не поддержала своего возлюбленного Брэдли Купера. Однако Скарлетт Йоханссон позировала фотографам вместе с бойфрендом Колином Йостом. А Бенедикт Камбербэтч, который крайне редко выходит в свет с женой Софи Хантер, появился на мероприятии с супругой и заботливо обнимал ее все время.



Впрочем, все внимание публики было приковано к Эванджелин Лилли, которая надела «голый» костюм с эффектным декольте. Элизабет Олсен и Зои Салдана вслед за своей коллегой продемонстрировали стройные фигуры в сексуальных топах и брюках. А чей образ нравится вам?

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