На днях в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Мстители: Война бесконечности». На показе появились актеры, снявшиеся в картинах киновселенной Marvel.
Многие звезды прошлись по красной дорожке в гордом одиночестве, например, Ирина Шейк не поддержала своего возлюбленного Брэдли Купера. Однако Скарлетт Йоханссон позировала фотографам вместе с бойфрендом Колином Йостом. А Бенедикт Камбербэтч, который крайне редко выходит в свет с женой Софи Хантер, появился на мероприятии с супругой и заботливо обнимал ее все время.
Впрочем, все внимание публики было приковано к Эванджелин Лилли, которая надела «голый» костюм с эффектным декольте. Элизабет Олсен и Зои Салдана вслед за своей коллегой продемонстрировали стройные фигуры в сексуальных топах и брюках. А чей образ нравится вам?
Премьера «Мстителей»: Скарлетт Йоханссон вышла в свет с новым бойфрендом, а Камбербэтч — с женой
На днях в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Мстители: Война бесконечности». На показе появились актеры, снявшиеся в картинах киновселенной Marvel.
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