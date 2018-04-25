25.04.2018
24 апреля в столичном ресторане Cristal Room Baccarat состоялся InStyle Gala Dinner. Торжественный ужин посетили Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева, Наталья Бардо, Кристина Орбакайте и другие селебы.  

  • Кристина Орбакайте
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    Кристина Орбакайте

Ежегодно в рамках Московского международного кинофестиваля журнал InStyle проводит традиционный торжественный ужин. На мероприятии собираются актеры, режиссеры и другие деятели искусства, а также зарубежные гости ММКФ. 

24 апреля InStyle Gala Dinner прошел в самом центре Москвы — ресторане Cristal Room Baccarat. Гостями вечеринки стали Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева, Аглая Тарасова, Константин и Алина Крюковы, Наталья Бардо и другие звезды. 

Мероприятие вела Липа Тетерич. За музыкальное сопровождение торжественного ужина отвечали Кирилл Рихтер и группа «Фрукты».

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