Ежегодно в рамках Московского международного кинофестиваля журнал InStyle проводит традиционный торжественный ужин. На мероприятии собираются актеры, режиссеры и другие деятели искусства, а также зарубежные гости ММКФ.
24 апреля InStyle Gala Dinner прошел в самом центре Москвы — ресторане Cristal Room Baccarat. Гостями вечеринки стали Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева, Аглая Тарасова, Константин и Алина Крюковы, Наталья Бардо и другие звезды.
Мероприятие вела Липа Тетерич. За музыкальное сопровождение торжественного ужина отвечали Кирилл Рихтер и группа «Фрукты».
Сексуальная Утяшева, элегантная Бардо и другие знаменитости на торжественном ужине InStyle
Ежегодно в рамках Московского международного кинофестиваля журнал InStyle проводит традиционный торжественный ужин. На мероприятии собираются актеры, режиссеры и другие деятели искусства, а также зарубежные гости ММКФ.
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