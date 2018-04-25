Формат вечеринки максимально отражал сегодняшний стиль Elle girl: неон, яркие цвета и множество интересных активностей.
Ведущими мероприятия стали молодые и популярные актеры Владимир Хацкевич и Леля Баранова, которые на протяжении всего вечера общались с гостями, разыгрывали подарки и представляли звездных артистов. На сцену в этот вечер вышли популярный блоггер Катя Адушкина и школа-студия Аллы Духовой Todes, блоггер Nila Mania, а хэдлайнерами вечеринки стали группа Mband и DJ Ефим Гинзбург.
Бренд-директор Elle Наталья Шкулева, главный редактор журнала Elle girl Виктория Павленко и директор по рекламе бренда Elle girl Ольга Медынская поблагодарили гостей за продолжительное сотрудничество и поддержку.
Блогеры поздравили Elle Girl с 15-летием
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