На днях в Лас-Вегасе прошел последний день выставки CinemaCon-2018, на котором крупнейшие киностудии представили зрителям свои новинки. Это важное мероприятие не пропустили и голливудские звезды, которые рассказали о грядущих премьерах.

Пока российские поклонники с нетерпением ждут выхода «Аквамэна» и «Мстители: Война бесконечности», у американских зрителей появилась уникальная возможность одними из первых посмотреть эти нашумевшие картины и лично пообщаться с актерами, которые принимали участие в съемках. В конце апреля в Лас-Вегасе стартовала выставка CinemaCon-2018, на которой представители крупнейших киностудий рассказали о грядущих премьерах.

Это важное мероприятие не смогли пропустить главные звезды Голливуда.

Эмбер Херд, недавно отпраздновавшая 32-летие, Сандра Баллок, Энн Хэтэуэй, Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Райан Гослинг и многие другие селебрити не только появились на CinemaCon, но и поведали поклонникам о своих новых работах и грядущих проектах.

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