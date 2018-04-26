На днях в Москве прошла премьера фильма «Собибор». Картину про единственное успешное восстание в концлагере за всю историю Второй мировой войны представил режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский. Гела Месхи, Филипп Рейнхардт и другие актеры, снявшиеся в ленте, поддержали своего коллегу.
Оценить режиссерскую работу Хабенского также пришли Ирина Безрукова, Анна Меликян, Михаил Пореченков, Ксения Раппопорт и другие представители отечественного шоу-бизнеса.
Несмотря на прохладную погоду, Мария Кожевникова, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, вышла на красную дорожку в весеннем легком наряде. Некоторые знаменитости, например, Марина Ким и Оксана Лаврентьева, наоборот, утеплились, дополнив свои образы пальто и куртками.
Премьера «Собибора»: Меликян, Безрукова и Раппопорт поддержали Хабенского
На днях в Москве прошла премьера фильма «Собибор». Картину про единственное успешное восстание в концлагере за всю историю Второй мировой войны представил режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский. Гела Месхи, Филипп Рейнхардт и другие актеры, снявшиеся в ленте, поддержали своего коллегу.
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