Путин, Кабаева, Собчак, Водянова и другие знаменитости побывали на гала-концерте по случаю окончания ЧМ

14 июля в Большом театре в Москве состоялась специальная церемония закрытия Чемпионата мира по футболу 2018 года. Концерт звезд мировой оперы посетили многие селебрити, среди которых были замечены Наталья Водянова и Алина Кабаева. Специальным гостем вечера стал президент России Владимир Путин.

Накануне завершения мундиаля в Большом театре прошел гала-концерт, на которым выступили известные оперные исполнители. Столь масштабное событие не смогли оставить без внимания и звезды мирового масштаба. Впрочем, главными героями мероприятия стали российский лидер Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. Господин Инфантино, к слову, остался очень доволен тем, как прошел чемпионат, и назвал его лучшим в истории.



Шоу «Ночь в Большом» получилось очень ярким. Своими выступлениями гостей порадовали Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков и другие звезды мировой оперной сцены.



Концерт посетили не только политические деятели, но и известные спортсмены, журналисты и модели. На мероприятии побывала посол ФИФА Виктория Лопырева. «Так хочется, чтобы улыбки на лицах россиян сохранились и после нашего футбольного праздника, который точно многое изменил в нашей стране», — написала знаменитость в своем аккаунте в Инстаграме.



В Большом театре также были замечены Ксения Собчак, Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл и Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике пообщалась с журналистами и поблагодарила российскую сборную за прекрасную игру.