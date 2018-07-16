Таланты и поклонники: премьера коллекции профессионального макияжа Backstage Line Dior в ЦУМ-е

13 июля в самом центре Москвы в ЦУМе состоялась вечеринка по случаю презентации новой коллекции профессионального макияжа Backstage Line Dior.

1 2 3 ... 16 Члены команды Питера Филипса Dior Pro Team Джуниор Седеньо и Давиде Фрицци с гостями

На самом последнем этаже московского универмага ЦУМ в пятницу 13-ого царила безумная атмосфера модного праздника. В лофтовом пространстве за длинными черными портьерами скрывалось таинство, к которому мечтали прикоснуться все настоящие бьютиголики — коллекция базовых средств макияжа Backstage Line Dior, с которой работают лучшие из лучших визажистов за кулисами показов легендарного французского Дома.

Линия была лично разработана креативным директором Dior Питером Филипсом.

Поэтому ни у кого не было сомнений: запуск легендарный, а все средства станут любимцами как профессиональных визажистов, так мейкап-фанатов.

Среди особых гостей, посетивших мероприятие, были Ксения Собчак, Мария Федорова, Юлианна Караулова, Стефания Маликова, Анна Тихомирова, Мария Погребняк и многие другие.

Под самой крышей ЦУМа всех приглашенных ждала мейкап-зона, где визажисты Dior взмахами кисточек творили волшебство прямо на глазах, фото-зона, где фотографы ловили самые модные образы, и зона мастер-классов.

Члены команды Питера Филипса Dior Pro Team неотразимый испанец Джуниор Седеньо и не менее харизматичный итальянец Давиде Фрицце, а также национальный визажист Dior в России Роксана Аракелян и эксклюзивный амбассадор коллекции Dior Backstage в России Александра Кириенко под светом софитов и звуки непрекращающихся оваций создали на глазах гостей 4 легких трендовых образа, используя всего лишь несколько средств из коллекции макияжа Dior Backstage Line.

По словам визажистов, скульптурирование, которое выглядело прекрасно лишь на фотографиях, но никак не в повседневной жизни, наконец-то уступило место естественности и полупрозрачному подчеркиванию контуров лица.

Светящаяся здоровая кожа, лишь слегка тронутая макияжем, — новый тренд в макияже по версии Dior Makeup. Чему мы, кстати, только рады!

Имея в руках буквально несколько базовых средств, визажисты подчеркнули естественную красоту моделей с помощью натуральных оттенков из палетки для контуринга Backstage Countour Palette, а также набора хайлайтеров Dior Backstage Glow Face Palette, теней для век Dior Backstage Eye Palette, и Dior Backstage Lip Palette — палитры девяти сводящих с ума помад в гамме от нежно- розового до роковой алого.

Познакомиться со всеми сокровищами новой линии макияжа можно уже сейчас. Коллекция Backstage Line представлена в продаже в России с 1 июля 2018 года.