Таланты и поклонники: премьера коллекции профессионального макияжа Backstage Line Dior в ЦУМ-е

На самом последнем этаже московского универмага ЦУМ в пятницу 13-ого царила безумная атмосфера модного праздника. В лофтовом пространстве за длинными черными портьерами скрывалось таинство, к которому мечтали прикоснуться все настоящие бьютиголики — коллекция базовых средств макияжа Backstage Line Dior, с которой работают лучшие из лучших визажистов за кулисами показов легендарного французского Дома.
Поэтому ни у кого не было сомнений: запуск легендарный, а все средства станут любимцами как профессиональных визажистов, так мейкап-фанатов.
Среди особых гостей, посетивших мероприятие, были Ксения Собчак, Мария Федорова, Юлианна Караулова, Стефания Маликова, Анна Тихомирова, Мария Погребняк и многие другие.
Под самой крышей ЦУМа всех приглашенных ждала мейкап-зона, где визажисты Dior взмахами кисточек творили волшебство прямо на глазах, фото-зона, где фотографы ловили самые модные образы, и зона мастер-классов.
Члены команды Питера Филипса Dior Pro Team неотразимый испанец Джуниор Седеньо и не менее харизматичный итальянец Давиде Фрицце, а также национальный визажист Dior в России Роксана Аракелян и эксклюзивный амбассадор коллекции Dior Backstage в России Александра Кириенко под светом софитов и звуки непрекращающихся оваций создали на глазах гостей 4 легких трендовых образа, используя всего лишь несколько средств из коллекции макияжа Dior Backstage Line.
По словам визажистов, скульптурирование, которое выглядело прекрасно лишь на фотографиях, но никак не в повседневной жизни, наконец-то уступило место естественности и полупрозрачному подчеркиванию контуров лица.
Имея в руках буквально несколько базовых средств, визажисты подчеркнули естественную красоту моделей с помощью натуральных оттенков из палетки для контуринга Backstage Countour Palette, а также набора хайлайтеров Dior Backstage Glow Face Palette, теней для век Dior Backstage Eye Palette, и Dior Backstage Lip Palette — палитры девяти сводящих с ума помад в гамме от нежно- розового до роковой алого.
Познакомиться со всеми сокровищами новой линии макияжа можно уже сейчас. Коллекция Backstage Line представлена в продаже в России с 1 июля 2018 года.