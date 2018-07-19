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    Звезды спорта и шоу-бизнеса отпраздновали окончание ЧМ-2018 на вечеринке Hublot

    19.07.2018
    В минувшие выходные в Москве завершился Чемпионат мира по футболу FIFA. В честь этого события прошла закрытая вечеринка, которую посетили отечественные знаменитости и легенды мирового спорта.

    На днях в Barvikha Luxury Village состоялась торжественная вечеринка по случаю окончания FIFA-2018 — ее для своих амбассадоров и поклонников организовала швейцарская часовая марка Hublot, выступившая в качестве официального хронометриста чемпионата.

    На мероприятие съехались звезды спорта: Усейн Болт, Александр Овечкин, Маргарита Мамун, Анжелика Тиманина, Ляйсан Утяшева и многие другие.

    Вместе с Овечиным на вечеринке появилась его беременная супруга Анастасия. Она отдала предпочтение лаконичному облегающему платью, дополнив его белоснежным жакетом и босоножками с длинными ремешками.

    Не менее стильно были одеты Анжелика Тиманина и Маргарита Мамун. Российская синхронистка сделала ставку на модную кожаную юбку терракотового оттенка и трикотажный лонгслив похожего цвета, а гимнастка выбрала свободное платье-макси.

    Компанию спортсменам составили звезды шоу-бизнеса — Елена Летучая, Джулиан Перетта и Ники Джем. 

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    Текст: Ксения Воронцова Фото: пресс-служба
    Теги:

    Усейн Болт, Александр Овечкин, Алексей Немов, Елена Летучая, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Анжелика Тиманина, Маргарита Мамун, Андрей Бартенев, Анастасия Шубская, ЧМ-2018

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    Комментарии (2) Добавить комментарий

    • А звезды где? Где Мутко?

    • Шубская наверное и родит на какой-нибудь тусовке. Молодец активная.

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