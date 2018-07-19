Звезды спорта и шоу-бизнеса отпраздновали окончание ЧМ-2018 на вечеринке Hublot

В минувшие выходные в Москве завершился Чемпионат мира по футболу FIFA. В честь этого события прошла закрытая вечеринка, которую посетили отечественные знаменитости и легенды мирового спорта.

На днях в Barvikha Luxury Village состоялась торжественная вечеринка по случаю окончания FIFA-2018 — ее для своих амбассадоров и поклонников организовала швейцарская часовая марка Hublot, выступившая в качестве официального хронометриста чемпионата.

На мероприятие съехались звезды спорта: Усейн Болт, Александр Овечкин, Маргарита Мамун, Анжелика Тиманина, Ляйсан Утяшева и многие другие.

Вместе с Овечиным на вечеринке появилась его беременная супруга Анастасия. Она отдала предпочтение лаконичному облегающему платью, дополнив его белоснежным жакетом и босоножками с длинными ремешками.



Не менее стильно были одеты Анжелика Тиманина и Маргарита Мамун. Российская синхронистка сделала ставку на модную кожаную юбку терракотового оттенка и трикотажный лонгслив похожего цвета, а гимнастка выбрала свободное платье-макси.



Компанию спортсменам составили звезды шоу-бизнеса — Елена Летучая, Джулиан Перетта и Ники Джем.