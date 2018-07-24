Sport. Summer. Style: звезды шоу-бизнеса и спортсмены повеселились на вечеринке на крыше

23 июля на крыше БЦ Lighthouse состоялась вечеринка Sport. Summer. Style, которая посвящена открытию женского турнира по теннису Moscow River Cup. Мероприятие было организовано совместно с сайтом Woman.ru, который в этом году отмечает свое 20-летие.

Летом 2018 года в Москве состоится женский международный турнир по теннису категории WTA International Moscow River Cup при поддержке INGRAD с призовым фондом в размере 750 тысяч долларов. 23 июля по случаю открытия турнира состоялась вечеринка совместно с Woman.ru — в этом году наш портал празднует 20-летний юбилей!



Сайт, месячная аудитория которого достигает 23 миллионов уникальных пользователей, стабильно лидирует в различных рейтингах. Этой вечеринкой, которая прошла на крыше БЦ Lighthouse с потрясающим панорамным видом на Москву, Woman.ru открыл свой путь в следующие 20 успешных лет.



Мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса и спортсмены: Наталья Подольская, Натан, Мария Погребняк, Настя Задорожная и другие селебы.

Всех гостей лично приветствовали главный редактор Woman.ru Юлия Воронова, директор турнира Moscow River Cup Александр Островский, генеральный директор ПАО INGRAD Павел Поселенов и вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

За музыкальное сопровождение вечера отвечали Мари Краймбрери, диджей Alexey Talano и группа Guru Groove Foundation.

На протяжении всего мероприятия гости делали фотографии на смотровой площадке бизнес-центра, наслаждались угощениями от кафе Grand Урюк и напитками от компании Simple.



Теннисный турнир пройдет с 22 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча и будет проводиться как в одиночном, так и в парном разряде.