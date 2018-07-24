«Хищная» Лобода, Королева в смелом мини и другие селебы зажгли на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга»

В конце июля в Северной столице прошел международный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Музыкальное мероприятие не смогли пропустить Светлана Лобода, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и многие другие известные артисты.

20 июля стартовал музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». На протяжении трех дней поклонники поп-музыки могли наслаждаться выступлениями как отечественных, так и западных музыкантов в культурной столице России.



Настоящий фурор произвело выступление Светланы Лободы, которая недавно стала мамой во второй раз. Несмотря на то, что Тильде всего два месяца, ее мама уже активно гастролирует. Исполнительница хита «Твои глаза» появилась на концерте в легинсах с анималистичным принтом и полупрозрачном черном топе. Смелый образ знаменитость дополнила ярким летним пальто.



В центре внимания была и Наташа Королева, которая зажигала на сцене в дерзком мини. На музыкальном фестивале также выступали Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Зара, Дима Билан. Важное событие в мире музыке не смогли пропустить британский певец Сил и французская певица Патрисиа Каас.



Отметим, что в этом году за главный приз боролись десять конкурсантов из девяти стран мира. Победителями стали участники американской группы Mister Mother.

