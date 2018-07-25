Кастерова показала роскошные ноги, а Седокова — пышную грудь в прозрачном топе на премьере «Миссия невыполнима: Последствия»

24 июля в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера картины «Миссия невыполнима: Последствия». На мероприятии побывали многие российские селебы, но главными звездами вечера стали Анна Кастерова и ее муж Евгений Малкин, которые последние несколько лет живут в США.

Совсем скоро в прокат выйдет новый фильм с участием Тома Круза — «Миссия невыполнима: Последствия». Многие российские знаменитости смогли оценить шестую часть культовой ленты за несколько дней до официальной премьеры.



В числе тех, кому повезло раньше других посмотреть картину, была Анна Седокова. 35-летняя певица появилась на мероприятии в брюках с высокой посадкой и в прозрачном топе с жизнеутверждающей надписью Feel no fear (англ.: не чувствую страха).



Для многих большой неожиданностью стало появление 33-летней Анны Кастеровой и 31-летнего Евгения Малкина. Супруги живут в США и нечасто бывают в России, но многочисленные мероприятия, связанные с чемпионатом мира по футболу, не смогли пропустить и решили еще ненадолго задержаться. Телеведущая, которая регулярно попадает в списки самых сексуальных женщин, пришла на премьеру в короткой юбке, топе и белом летнем пальто.



Новое творение Тома Круза также оценили Виктория Шелягова, Вадим Верник, Александр Цыпкин и Джиган. Последние два, к слову, пришли на премьеру без жен. Похоже, Оксана Самойлова и Оксана Лавреньтева предпочитают другой жанр.

