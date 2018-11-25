Женственная Арбенина, дерзкая Лорак, неузнаваемый Барских и другие звезды получили свой «Золотой граммофон»

24 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Заветные статуэтки получили Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Таисия Повалий, Елка и другие звезды.

Музыкальная премия «Золотой граммофон» проводится с 1996 года, а это уже более 20 лет! Каждый российский исполнитель мечтает стать обладателем статуэтки, ведь нет ничего лучше, чем быть признанным слушателями.



24 ноября состоялась XXIII церемония вручения премии.

В надежде получить свой «Золотой граммофон» пришли Юлия Ковальчук, Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева и другие исполнители.

Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Сергей Светлаков. Награждение победителей традиционно сопровождалось яркими выступлениями артистов. Так, своими песнями гостей порадовали Макс Барских, «Дискотека авария», Юлианна Караулова, Елка, Диана Арбенина и другие звезды.