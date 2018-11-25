Женственная Арбенина, дерзкая Лорак, неузнаваемый Барских и другие звезды получили свой «Золотой граммофон»

Музыкальная премия «Золотой граммофон» проводится с 1996 года, а это уже более 20 лет! Каждый российский исполнитель мечтает стать обладателем статуэтки, ведь нет ничего лучше, чем быть признанным слушателями.
24 ноября состоялась XXIII церемония вручения премии.
Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Сергей Светлаков. Награждение победителей традиционно сопровождалось яркими выступлениями артистов. Так, своими песнями гостей порадовали Макс Барских, «Дискотека авария», Юлианна Караулова, Елка, Диана Арбенина и другие звезды.