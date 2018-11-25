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    Женственная Арбенина, дерзкая Лорак, неузнаваемый Барских и другие звезды получили свой «Золотой граммофон»

    25.11.2018
    24 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Заветные статуэтки получили Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Таисия Повалий, Елка и другие звезды. 

    Музыкальная премия «Золотой граммофон» проводится с 1996 года, а это уже более 20 лет! Каждый российский исполнитель мечтает стать обладателем статуэтки, ведь нет ничего лучше, чем быть признанным слушателями.

    24 ноября состоялась XXIII церемония вручения премии.

    В надежде получить свой «Золотой граммофон» пришли Юлия Ковальчук, Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева и другие исполнители.

    Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Сергей Светлаков. Награждение победителей традиционно сопровождалось яркими выступлениями артистов. Так, своими песнями гостей порадовали Макс Барских, «Дискотека авария», Юлианна Караулова, Елка, Диана Арбенина и другие звезды. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Николай Басков, Группа «Дискотека Авария», Певец Юркисс, Наталья Зубарева, Группа «Градусы», Анастасия Гребенкина, Анна Семенович, Мария Вебер, Иван Ургант, Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Светлана Лобода, Федор Смолов, Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Елена Север, Группа Serebro, Гарик Burito, Алла Довлатова, Таисия Повалий, Белла Потемкина, Певица Елка, Яна Кошкина, Юлия Ковальчук, Сергей Жуков, Ирина Аллегрова, Джиган, Юлианна Караулова, Александр Ревва, Анжелика Ревва, Анастасия Сланевская (Слава), Наташа Королева, Григорий Лепс, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Макс Барских, Сергей Лазарев, Певица Зара, Ани Лорак

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