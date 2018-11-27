Громкая премьера в Большом: Борис Белоцерковский с молодой женой, супруга Дмитрия Медведева и другие любители оперы на концерте Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступили вместе на сцене Большого театра. Это красивое мероприятие посетили молодожены Борис Белоцерковский и Полина Аскери, певица Валерия, супруга Дмитрия Медведева Светлана и многие другие.



26 ноября в Большом театре состоялось мероприятие, которое избранная публика ждала давно. Впервые на Исторической сцене прошел совместный концерт Анна Нетребко и Юсифа Эйвазова. Знаменитые исполнители и любящие супруги представили зрителям новую программу Verdi Gala.



По приглашению ювелирного Дома Chopard в этот вечер в главном театре страны собрались друзья и почитатели таланта 47-летней певицы и 41-летнего тенора.



Борис Белоцерковский вышел в свет со своей молодой женой Полиной Аскери, Олег Газманов появился в компании супруги Марины, Валерию неизменно сопровождал Иосиф Пригожин, а Виктора Дробыша — его красавица-жена Татьяна. Светлана Медведева также была в числе зрителей.



Филипп Киркоров был так впечатлен происходящим на сцене, что пренебрег правилами не снимать во время представления и опубликовал в своем Инстаграме видео. Благодаря этому и мы с вами можем прикоснуться к прекрасному.