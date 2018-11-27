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    Громкая премьера в Большом: Борис Белоцерковский с молодой женой, супруга Дмитрия Медведева и другие любители оперы на концерте Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

    27.11.2018
    Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступили вместе на сцене Большого театра. Это красивое мероприятие посетили молодожены Борис Белоцерковский и Полина Аскери, певица Валерия, супруга Дмитрия Медведева Светлана и многие другие. 

    26 ноября в Большом театре состоялось мероприятие, которое избранная публика ждала давно. Впервые на Исторической сцене прошел совместный концерт Анна Нетребко и Юсифа Эйвазова. Знаменитые исполнители и любящие супруги представили зрителям новую программу Verdi Gala.

    По приглашению ювелирного Дома Chopard в этот вечер в главном театре страны собрались друзья и почитатели таланта 47-летней певицы и 41-летнего тенора.

    Борис Белоцерковский вышел в свет со своей молодой женой Полиной Аскери, Олег Газманов появился в компании супруги Марины, Валерию неизменно сопровождал Иосиф Пригожин, а Виктора Дробыша — его красавица-жена Татьяна. Светлана Медведева также была в числе зрителей. 

    Филипп Киркоров был так впечатлен происходящим на сцене, что пренебрег правилами не снимать во время представления и опубликовал в своем Инстаграме видео. Благодаря этому и мы с вами можем прикоснуться к прекрасному. 

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    Текст: Алена Петровская Фото: пресс-служба Chopard, Instagram
    Теги:

    Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Екатерина Дробыш, Изета Гаджиева, Chopard, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш, Татьяна Тарасова, Олег Газманов, Марина Муравьева-Газманова, Певица Валерия, Светлана Медведева, Дмитрий Дибров, Борис Белоцерковский, Полина Аскери

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Нетребко и Эйвазов красивая пара, яркая. Дибров все больше становится похож на дедка.

    • Гость

      Нетребко и Эйвазов красивая пара, яркая. Дибров все больше становится похож на дедка.

      У его жены вся энергетика ушла в детей, ему нечем подпитываться)

    • Какие у Валерии несуразные сапоги!!

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