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    Галина Юдашкина, Анастасия Стоцкая, Светлана Хоркина и другие известные женщины удостоились титула «Super мама»

    28.11.2018
    27 ноября в Barvikha Luxury Village состоялась премия «Super мамы». В разных номинациях были награждены Наталья Подольская, Светлана Хоркина, Анастасия Стоцкая и другие звездные родительницы.

    Быть мамой — это непростой труд, требующий ежесекундной отдачи. А если вы женщина, которая совмещает материнство с работой, то и вовсе достойны награды. И у многих родительниц уже не первый год есть возможность доказать, что они — лучшие в своем деле. 

    27 ноября состоялась традиционная премия «Super мамы». Мероприятие прошло в Barvikha Luxury Village.

    На красной дорожке были замечены Наталья Подольская, Дмитрий и Полина Дибровы, Анфиса Чехова и другие селебрити. Приятно удивила своим появлением Дана Борисова.

    Награждение состоялось приблизительно в тридцати номинациях. Так, «госмамой года» была названа Светлана Хоркина, «мюзикл-мамой» — Анастасия Стоцкая, а «супермамой диджеем» — Катя Гусева. Вечер сопровождался музыкальными номерами, модным показом и шутками ведущих — Юлии Началовой и Вячеслава Манучарова.

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
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    Юлия Началова, Вячеслав Манучаров, Олеся Судзиловская, Алика Смехова, Елена Борщева, Анастасия Стоцкая, Дмитрий Дибров, Полина Диброва, Дана Борисова, Татьяна Волосожар, Светлана Хоркина, Наталья Подольская, Анфиса Чехова, Галина Юдашкина, Екатерина Стриженова, Александр Стриженов

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