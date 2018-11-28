Галина Юдашкина, Анастасия Стоцкая, Светлана Хоркина и другие известные женщины удостоились титула «Super мама»

27 ноября в Barvikha Luxury Village состоялась премия «Super мамы». В разных номинациях были награждены Наталья Подольская, Светлана Хоркина, Анастасия Стоцкая и другие звездные родительницы.

Быть мамой — это непростой труд, требующий ежесекундной отдачи. А если вы женщина, которая совмещает материнство с работой, то и вовсе достойны награды. И у многих родительниц уже не первый год есть возможность доказать, что они — лучшие в своем деле.



27 ноября состоялась традиционная премия «Super мамы». Мероприятие прошло в Barvikha Luxury Village.

На красной дорожке были замечены Наталья Подольская, Дмитрий и Полина Дибровы, Анфиса Чехова и другие селебрити. Приятно удивила своим появлением Дана Борисова.

Награждение состоялось приблизительно в тридцати номинациях. Так, «госмамой года» была названа Светлана Хоркина, «мюзикл-мамой» — Анастасия Стоцкая, а «супермамой диджеем» — Катя Гусева. Вечер сопровождался музыкальными номерами, модным показом и шутками ведущих — Юлии Началовой и Вячеслава Манучарова.