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    Юлия Снигирь поддержала Евгения Цыганова на премьере нового фильма с его участием

    28.11.2018
    27 ноября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера хоррора «Проводник». Фильм представили Александра Бортич, Евгений Цыганов и другие актеры. 

    Пока одни знаменитости боролись за премию «Super мамы», другие пришли первыми посмотреть новый фильм ужасов от режиссера Ильи Максимова под названием «Проводник».

    Главные роли в хорроре исполнили Александра Бортич, Владимир Яглыч и Евгений Цыганов. Поддержать съемочную группу пришли Александр Яценко, Анна Горшкова, Игорь Мишин и другие артисты.

    Конечно, премьеру не смогла пропустить и возлюбленная Евгения Цыганова Юлия Снигирь.

    Фильм «Проводник» рассказывает историю девушки Кати, которая видит призраков. Когда пропадает ее сестра-близнец, она в одиночку бросается на поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует и она — плод больного воображения Кати. По ходу сюжета главная героиня понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Надежда спасти родную кровь есть, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому… Всероссийская премьера мистической картины состоится 29 ноября. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Пресс-служба фильма
    Теги:

    Евгений Цыганов, Александра Бортич, Игорь Мишин, Анна Горшкова, Юлия Снигирь, Александр Домогаров-младший, Александр Робак, Александр Яценко, Владимир Яглыч

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