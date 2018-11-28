Юлия Снигирь поддержала Евгения Цыганова на премьере нового фильма с его участием

27 ноября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера хоррора «Проводник». Фильм представили Александра Бортич, Евгений Цыганов и другие актеры.

Пока одни знаменитости боролись за премию «Super мамы», другие пришли первыми посмотреть новый фильм ужасов от режиссера Ильи Максимова под названием «Проводник».



Главные роли в хорроре исполнили Александра Бортич, Владимир Яглыч и Евгений Цыганов. Поддержать съемочную группу пришли Александр Яценко, Анна Горшкова, Игорь Мишин и другие артисты.

Конечно, премьеру не смогла пропустить и возлюбленная Евгения Цыганова Юлия Снигирь.

Фильм «Проводник» рассказывает историю девушки Кати, которая видит призраков. Когда пропадает ее сестра-близнец, она в одиночку бросается на поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует и она — плод больного воображения Кати. По ходу сюжета главная героиня понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Надежда спасти родную кровь есть, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому… Всероссийская премьера мистической картины состоится 29 ноября.