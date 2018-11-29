Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Мария Погребняк, Татьяна Котова и другие знаменитости присмотрели себе верхнюю одежду на зиму

    29.11.2018
    28 ноября в модном столичном пространстве 3F Loft состоялся показ бренда Volky. Новую коллекцию верхней одежды оценили Мария Погребняк, солистки группы «Фабрика» и другие звезды. 

    Бренд верхней одежды Volky дизайнера Дмитрия Волкова появился на российском фэшн-рынке всего два года назад, но уже обрел поклонников среди звездных модников. Сегодня парки и куртки Volky носят Дима Билан, Елена Летучая, Саша Савельева, Алена Водонаева и другие селебы. 

    28 ноября в Москве состоялся показ новогодней коллекции. Дизайнер расширил модельный ряд — теперь к паркам и курткам с использованием натурального меха добавилась верхняя одежда из экомеха, что позволило изделиям стать более доступными по цене. 

    Первые ряди на показе Volky заняли Татьяна Котова, Мария Погребняк, Митя Фомин, группа «Фабрика» и другие знаменитости. Гости фэшн-шоу отметили не только внешнюю красоту и запоминающийся дизайн самих курток, но и оригинальность подкладки — ткани от лазурного до золотистого цветов, от черной классики до смелых кислотных вариантов.

    Перейти к обсуждению
    Загрузка...


    Текст: Дарья Сеничкина
    Теги:

    Наталья Лесниковская, Александра Попова, Александра Савельева, Ирина Тонева, Мария Погребняк, Татьяна Котова, Ольга Якубович, Группа «Фабрика», Юлия Костюшкина, Митя Фомин

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.