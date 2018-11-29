Мария Погребняк, Татьяна Котова и другие знаменитости присмотрели себе верхнюю одежду на зиму

28 ноября в модном столичном пространстве 3F Loft состоялся показ бренда Volky. Новую коллекцию верхней одежды оценили Мария Погребняк, солистки группы «Фабрика» и другие звезды.

Бренд верхней одежды Volky дизайнера Дмитрия Волкова появился на российском фэшн-рынке всего два года назад, но уже обрел поклонников среди звездных модников. Сегодня парки и куртки Volky носят Дима Билан, Елена Летучая, Саша Савельева, Алена Водонаева и другие селебы.



28 ноября в Москве состоялся показ новогодней коллекции. Дизайнер расширил модельный ряд — теперь к паркам и курткам с использованием натурального меха добавилась верхняя одежда из экомеха, что позволило изделиям стать более доступными по цене.



Первые ряди на показе Volky заняли Татьяна Котова, Мария Погребняк, Митя Фомин, группа «Фабрика» и другие знаменитости. Гости фэшн-шоу отметили не только внешнюю красоту и запоминающийся дизайн самих курток, но и оригинальность подкладки — ткани от лазурного до золотистого цветов, от черной классики до смелых кислотных вариантов.

