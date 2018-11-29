Виктория Дайнеко, Влад Лисовец и Митя Фомин выбрали себе новые духи

28 ноября бренд Penhaligon’s представил свои новые ароматы. Виктория Дайнеко, Анна Цуканова-Котт, Маша Цигаль и другие звезды удостоились чести первыми оценить парфюмерные композиции.



В минувшую среду в московской резиденции посла Великобритании собрался весь звездный свет столицы. В этот вечер состоялась презентация новых ароматов линии Portraits английского парфюмерного бренда Penhaligon’s.

Новые композиции британской марки были представлены звездным гостям вечера весьма оригинально.

Писатель Сергей Минаев, который является большим поклонником Portraits, выступил с моноспектаклем, в ходе которого в аллегорической форме поведал об ароматах Penhaligon’s Lady Blanche, Changing Constance и The Blazing Mister Sam — он говорил о них как о живых людях, подробно рассказывая о характере каждой композиции, который рождается из сочетания различных нот и аккордов.



Кроме того, на вечеринке были замечены актрисы Екатерина Шпица и Елена Захарова, модель Ясмина Муратович и многие другие селебрити.

