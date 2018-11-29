Виктория Дайнеко, Влад Лисовец и Митя Фомин выбрали себе новые духи

В минувшую среду в московской резиденции посла Великобритании собрался весь звездный свет столицы. В этот вечер состоялась презентация новых ароматов линии Portraits английского парфюмерного бренда Penhaligon’s.
Писатель Сергей Минаев, который является большим поклонником Portraits, выступил с моноспектаклем, в ходе которого в аллегорической форме поведал об ароматах Penhaligon’s Lady Blanche, Changing Constance и The Blazing Mister Sam — он говорил о них как о живых людях, подробно рассказывая о характере каждой композиции, который рождается из сочетания различных нот и аккордов.
Кроме того, на вечеринке были замечены актрисы Екатерина Шпица и Елена Захарова, модель Ясмина Муратович и многие другие селебрити.