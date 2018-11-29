Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Надежда Сысоева, Согдиана и Наталья Медведева посмотрели Stories Надежды Ангарской

    29.11.2018
    28 ноября в столичном «Мюзик-Холле» звезда Comedy Woman Надежда Ангарская представила шоу Stories. Премьерный показ оценили Анастасия Гребенкина, Надежда Сысоева и другие звезды. 

    Надежда Ангарская теперь не только участница Comedy Woman, но и театральная актриса — 28 ноября артистка представила свою сольную программу Stories на сцене «Мюзик-Холла». В шоу вошли музыкальные номера, танцы, монологи и лучшие шутки на актуальные темы из жизни.

    Поздравить Надежду с премьерой пришли ее коллеги и друзья: Наталья Медведева, Анастасия Гребенкина, Надежда Сысоева, Согдиана, Елена Борщева и другие звезды.

    Зрители имели возможность не только наблюдать за происходящим на сцене, но и принимать в нем активное участие. Ангарская общалась с залом, приглашала гостей на сцену, разыгрывала с ними забавные сценки и делала селфи.

    «Мне очень понравилось. Надя растет! В шоу много интересных ходов, креатива и, конечно, песен, которые мы уже знаем наизусть. Получилось здорово, а самое главное — душевно», — поделилась своими впечатлениями на выходе из зала Елена Борщева. Впрочем, юмористка высказала мнение всех зрителей, которые посмотрели премьерный спектакль. 

    Перейти к обсуждению


    Текст: Дарья Сеничкина
    Теги:

    Надежда Ангарская, Елена Борщева, Наталья Медведева, Надежда Сысоева, Татьяна Морозова, Анастасия Гребенкина, Согдиана

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.