Надежда Сысоева, Согдиана и Наталья Медведева посмотрели Stories Надежды Ангарской

28 ноября в столичном «Мюзик-Холле» звезда Comedy Woman Надежда Ангарская представила шоу Stories. Премьерный показ оценили Анастасия Гребенкина, Надежда Сысоева и другие звезды.

Надежда Ангарская теперь не только участница Comedy Woman, но и театральная актриса — 28 ноября артистка представила свою сольную программу Stories на сцене «Мюзик-Холла». В шоу вошли музыкальные номера, танцы, монологи и лучшие шутки на актуальные темы из жизни.

Поздравить Надежду с премьерой пришли ее коллеги и друзья: Наталья Медведева, Анастасия Гребенкина, Надежда Сысоева, Согдиана, Елена Борщева и другие звезды.

Зрители имели возможность не только наблюдать за происходящим на сцене, но и принимать в нем активное участие. Ангарская общалась с залом, приглашала гостей на сцену, разыгрывала с ними забавные сценки и делала селфи.



«Мне очень понравилось. Надя растет! В шоу много интересных ходов, креатива и, конечно, песен, которые мы уже знаем наизусть. Получилось здорово, а самое главное — душевно», — поделилась своими впечатлениями на выходе из зала Елена Борщева. Впрочем, юмористка высказала мнение всех зрителей, которые посмотрели премьерный спектакль.

