Юлия Барановская, Согдиана, Артем Королев и другие звезды примерили самую модную обувь предстоящей весны

Несмотря на то, что за окном холода, звезды уже готовы встречать летний сезон! 28 ноября в Москве прошла презентация капсульной коллекции Ruban for Ekonika «Весна-Лето 2019», которую посетили Юлия Барановская, Анна Цуканова-Котт и другие знаменитости.

Прошлым вечером в московской усадьбе Кнопа состоялась презентация второй капсульной коллекции Ruban for Ekonika. Дизайнеры Алиса и Юлия Рубан представили обувь и аксессуары для предстоящего сезона весна-лето 2019.

Познакомиться с новинками бренда захотели многие знаменитости, ведь коллекция появится в салонах «Эконика» только в феврале будущего года.

На вечеринке были замечены Марианна Максимовская, Михаил Друян, Марк Тишман и другие селебрити.



Звездные гости высоко оценили дизайн аксессуаров — при их создании Алиса и Юлия Рубан вдохновлялись столкновением древних культур с европейскими традициями. Именно поэтому они решили украсить достаточно базовые модели яркими цветочными принтами. Будем с нетерпением ждать своей очереди, чтобы насладиться этой коллекцией!

