Юлия Барановская, Согдиана, Артем Королев и другие звезды примерили самую модную обувь предстоящей весны

Прошлым вечером в московской усадьбе Кнопа состоялась презентация второй капсульной коллекции Ruban for Ekonika. Дизайнеры Алиса и Юлия Рубан представили обувь и аксессуары для предстоящего сезона весна-лето 2019.
На вечеринке были замечены Марианна Максимовская, Михаил Друян, Марк Тишман и другие селебрити.
Звездные гости высоко оценили дизайн аксессуаров — при их создании Алиса и Юлия Рубан вдохновлялись столкновением древних культур с европейскими традициями. Именно поэтому они решили украсить достаточно базовые модели яркими цветочными принтами. Будем с нетерпением ждать своей очереди, чтобы насладиться этой коллекцией!