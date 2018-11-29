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    Юлия Барановская, Согдиана, Артем Королев и другие звезды примерили самую модную обувь предстоящей весны

    29.11.2018
    Несмотря на то, что за окном холода, звезды уже готовы встречать летний сезон! 28 ноября в Москве прошла презентация капсульной коллекции Ruban for Ekonika «Весна-Лето 2019», которую посетили Юлия Барановская, Анна Цуканова-Котт и другие знаменитости.

    Прошлым вечером в московской усадьбе Кнопа состоялась презентация второй капсульной коллекции Ruban for Ekonika. Дизайнеры Алиса и Юлия Рубан представили обувь и аксессуары для предстоящего сезона весна-лето 2019.

    Познакомиться с новинками бренда захотели многие знаменитости, ведь коллекция появится в салонах «Эконика» только в феврале будущего года.

    На вечеринке были замечены Марианна Максимовская, Михаил Друян, Марк Тишман и другие селебрити.

    Звездные гости высоко оценили дизайн аксессуаров — при их создании Алиса и Юлия Рубан вдохновлялись столкновением древних культур с европейскими традициями. Именно поэтому они решили украсить достаточно базовые модели яркими цветочными принтами. Будем с нетерпением ждать своей очереди, чтобы насладиться этой коллекцией!

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    Текст: Александра Борисова Фото: Николай Зверков, Денис Шумов
    Теги:

    Ekonika, Анжелика Каширина, Анна Цуканова, Михаил Друян, Ясмина Муратович, Ольга Ушакова, Марк Тишман, Марианна Максимовская, Мари Коберидзе, Артем Королев, Согдиана, Юлия Барановская

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