Открытие ГУМ-катка: Пересильд, Шпица и Бурковские вышли на лед с детьми

29 ноября на Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка. Традиционное мероприятие посетили Екатерина Шпица с сыном, Юлия Пересильд с дочерьми и другие звезды.

С первыми морозами в самом центре Москвы традиционно был залит главный каток страны. 29 ноября состоялось его торжественное открытие. На мероприятии побывали многочисленные гости, которые пришли на Красную площадь целыми семьями.

Среди новогодних елей и огней ГУМа были замечены Алла Михеева, Константин Крюков, Юлия Пересильд с дочерьми, Татьяна Михалкова, Анастасия Заворотнюк, Катерина Шпица с сыном и другие знаменитости.

Первыми на лед вышли Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фигуристы показали отрывок из своего грядущего шоу «Аленький цветочек». После красочного выступления на каток были приглашены все желающие, которых оказалось немало.



Так, в одну секунду мимо грациозно проскальзывала Корнелия Манго, а мгновение спустя медленно и аккуратно катилась Юлия Пересильд, держащая за руку младшую дочь Марию, для которой, по всей видимости, этот выход на лед оказался дебютным. Несмотря на холод, гости ГУМ-катка не расходились допоздна.