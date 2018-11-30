Открытие ГУМ-катка: Пересильд, Шпица и Бурковские вышли на лед с детьми

С первыми морозами в самом центре Москвы традиционно был залит главный каток страны. 29 ноября состоялось его торжественное открытие. На мероприятии побывали многочисленные гости, которые пришли на Красную площадь целыми семьями.
Первыми на лед вышли Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фигуристы показали отрывок из своего грядущего шоу «Аленький цветочек». После красочного выступления на каток были приглашены все желающие, которых оказалось немало.
Так, в одну секунду мимо грациозно проскальзывала Корнелия Манго, а мгновение спустя медленно и аккуратно катилась Юлия Пересильд, держащая за руку младшую дочь Марию, для которой, по всей видимости, этот выход на лед оказался дебютным. Несмотря на холод, гости ГУМ-катка не расходились допоздна.