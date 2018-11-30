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    Открытие ГУМ-катка: Пересильд, Шпица и Бурковские вышли на лед с детьми

    30.11.2018
    29 ноября на Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка. Традиционное мероприятие посетили Екатерина Шпица с сыном, Юлия Пересильд с дочерьми и другие звезды. 

    С первыми морозами в самом центре Москвы традиционно был залит главный каток страны. 29 ноября состоялось его торжественное открытие. На мероприятии побывали многочисленные гости, которые пришли на Красную площадь целыми семьями.

    Среди новогодних елей и огней ГУМа были замечены Алла Михеева, Константин Крюков, Юлия Пересильд с дочерьми, Татьяна Михалкова, Анастасия Заворотнюк, Катерина Шпица с сыном и другие знаменитости.

    Первыми на лед вышли Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фигуристы показали отрывок из своего грядущего шоу «Аленький цветочек». После красочного выступления на каток были приглашены все желающие, которых оказалось немало.

    Так, в одну секунду мимо грациозно проскальзывала Корнелия Манго, а мгновение спустя медленно и аккуратно катилась Юлия Пересильд, держащая за руку младшую дочь Марию, для которой, по всей видимости, этот выход на лед оказался дебютным. Несмотря на холод, гости ГУМ-катка не расходились допоздна. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Татьяна Навка, Петр Чернышев, Сергей Филин, Дмитрий Колдун, Марина Дэмченко, Константин Крюков, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулус, Михаил Куснирович, Камиль Ларин, Ольга Якубович, Влад Лисовец, Наталья Лесниковская, Настя Задорожная, Риналь Мухаметов, Корнелия Манго, Белла Потемкина, Ингеборга Дапкунайте, Павел Табаков, Стас Пьеха, Олеся Бословяк, Анастасия Заворотнюк, Андрей Бурковский, Татьяна Михалкова, Полина Гагарина, Екатерина Волкова («Воронины»), Юлия Пересильд, Алла Михеева, Катерина Шпица

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Стремная туса каких-то неискренних несвежих персонажей. Только Лисовец хорош, потому что он именно тот, кем он хочет быть сам. Даже удивительно, как он туда забрел.

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