Ольга Серябкина, Алекса и другие знаменитые модницы оценили праздничный аромат и коллекцию нарядов Juicy Couture

В 2018 году марка Juicy Couture дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке, вернувшись таким образом на «передовую» фэшн-индустрии. На днях в Москве была показана новая коллекция бренда.

28 ноября в бутике Juicy Couture в ГУМе состоялась презентация новой коллекции марки. Аккурат к началу подготовки к зимним праздникам модный Дом представил линию щедро декорированных нарядов.

Яркие принты и стразы украсили характерные для бренда вещи из денима, спортивные костюмы и повседневные платья.

На мероприятии присутсвовали знаменитости: так, на публике вместе появились участницы группы Serebro — Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Напомним, недавно Максим Фадеев объявил о начале кастинга в группу, поэтому в старом составе мы видим знаменитое трио едва ли не в последний раз.



Также презентацию посетили Ольга Ушакова, Алекса, Сюзанна и другие представительницы российского шоу-бизнеса. Помимо коллекции, они познакомились с парфюмерной новинкой Juicy Couture — ароматом Viva La Juicy Soiree.



Для гостей были также открыты корнеры OPI и Smashbox: все желающие могли сделать легкий макияж и протестировать новую коллекцию лаков.