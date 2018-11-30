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    Ольга Серябкина, Алекса и другие знаменитые модницы оценили праздничный аромат и коллекцию нарядов Juicy Couture

    30.11.2018
    В 2018 году марка Juicy Couture дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке, вернувшись таким образом на «передовую» фэшн-индустрии. На днях в Москве была показана новая коллекция бренда.

    28 ноября в бутике Juicy Couture в ГУМе состоялась презентация новой коллекции марки. Аккурат к началу подготовки к зимним праздникам модный Дом представил линию щедро декорированных нарядов.

    Яркие принты и стразы украсили характерные для бренда вещи из денима, спортивные костюмы и повседневные платья.

    На мероприятии присутсвовали знаменитости: так, на публике вместе появились участницы группы Serebro — Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Напомним, недавно Максим Фадеев объявил о начале кастинга в группу, поэтому в старом составе мы видим знаменитое трио едва ли не в последний раз.

    Также презентацию посетили Ольга Ушакова, Алекса, Сюзанна и другие представительницы российского шоу-бизнеса. Помимо коллекции, они познакомились с парфюмерной новинкой Juicy Couture — ароматом Viva La Juicy Soiree.

    Для гостей были также открыты корнеры OPI и Smashbox: все желающие могли сделать легкий макияж и протестировать новую коллекцию лаков. 

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    Текст: Ксения Воронцова Фото: Пресс-служба
    Теги:

    Клава Кока, Ясмина Муратович, Дарья Субботина, Анна Цуканова, Анжелика Тиманина, Ольга Ушакова, Татьяна Моргунова, Катя Кищук, Ольга Серябкина, Певица Алекса, Juicy Couture

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Что-то Алекса выползать начала. Сто лет не говорили, а щас прям везде

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