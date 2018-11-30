Ольга Серябкина, Алекса и другие знаменитые модницы оценили праздничный аромат и коллекцию нарядов Juicy Couture

28 ноября в бутике Juicy Couture в ГУМе состоялась презентация новой коллекции марки. Аккурат к началу подготовки к зимним праздникам модный Дом представил линию щедро декорированных нарядов.
На мероприятии присутсвовали знаменитости: так, на публике вместе появились участницы группы Serebro — Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Напомним, недавно Максим Фадеев объявил о начале кастинга в группу, поэтому в старом составе мы видим знаменитое трио едва ли не в последний раз.
Также презентацию посетили Ольга Ушакова, Алекса, Сюзанна и другие представительницы российского шоу-бизнеса. Помимо коллекции, они познакомились с парфюмерной новинкой Juicy Couture — ароматом Viva La Juicy Soiree.
Для гостей были также открыты корнеры OPI и Smashbox: все желающие могли сделать легкий макияж и протестировать новую коллекцию лаков.