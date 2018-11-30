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    Чета Стриженовых, Судзиловская, Смехова и другие селебы посетили престижную премию «Аромат года — FiFi Russian Fragrance Awards 2018»

    30.11.2018
    28 ноября в концертном зале «Мир» состоялась 16-я церемония награждения победителей премии «Аромат года — FiFi Russian Fragrance Awards 2018». На мероприятии присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса. 

    28 ноября были названы победители престижной премии в области парфюмерии «Аромат года — FiFi Russian Fragrance Awards 2018».  

    «''Аромат года'' — это самый масштабный праздник парфюмерии, ежегодно организуемый Парфюмерным клубом России, который поддерживают международные авторитеты и крупнейшие западные сырьевые компании, активно работающие на российском рынке», — объяснила директор Парфюмерного клуба России Марианна Пенькова.

    Парфюмером года по мнению международного жюри был признан Морис Русель, который создает ароматы для таких брендов как Guerlain, Lalique, DKNY и других.

    Победу в номинации господину Руселю принесли, в том числе, его творения для российских брендов: Terra Incognita Siberia для Brocard и UViolet для Faberlic, которые победили в номинациях Mass market и Local Premium соответственно.

    Лучшей коллаборацией стала композиция Renata от бренда Faberlic, созданная при сотрудничестве с Ренатой Литвиновой. Победителями в номинации Life style (ароматы на каждый день) стали женский Mon Evidence Yves Rocher и мужской Bray’s Ocean Alan Bray.

    «Прорывом года» был назван аромат Erawan французского нишевого бренда Parfums Dusita, созданного парфюмером Писсарой Умавиджани. Она призналась, что ей очень понравилось в России. «Я очень впечатлена Москвой и людьми, которых встретила здесь. Мне нравится этот город, его краски, контрасты между классикой и модерном в архитектуре. Вполне вероятно, что эти мои впечатления помогут создать в будущем аромат, посвященный России, сочетающий женственность и мужественность, которые у меня ассоциируются с русскими людьми», — поведала Умавиджани.

    Аромат для женщин Carat Cartier был удостоен победы в номинации Luxe Femme, а новинка Narciso Rouge Narciso Rodriguez — в номинации Prestige Femme. Лучшим флаконом жюри признало лаконичный Women Calvin Klein.

    Среди гостей мероприятия были замечены Олеся Судзиловская, Екатерина и Александр Стриженовы, Алика Смехова, Игорь Верник и другие знаменитости.  

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Пресс-служба
    Теги:

    Никас Сафронов, Яна Поплавская, Ирина Гринева, Эвклид Кюрдзидис, Игорь Верник, Алика Смехова, Екатерина Стриженова, Александр Стриженов, Олеся Судзиловская

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