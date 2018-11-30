28 ноября в концертном зале «Мир» состоялась 16-я церемония награждения победителей премии «Аромат года — FiFi Russian Fragrance Awards 2018». На мероприятии присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса.

28 ноября были названы победители престижной премии в области парфюмерии «Аромат года — FiFi Russian Fragrance Awards 2018».



«''Аромат года'' — это самый масштабный праздник парфюмерии, ежегодно организуемый Парфюмерным клубом России, который поддерживают международные авторитеты и крупнейшие западные сырьевые компании, активно работающие на российском рынке», — объяснила директор Парфюмерного клуба России Марианна Пенькова.



Парфюмером года по мнению международного жюри был признан Морис Русель, который создает ароматы для таких брендов как Guerlain, Lalique, DKNY и других.

Победу в номинации господину Руселю принесли, в том числе, его творения для российских брендов: Terra Incognita Siberia для Brocard и UViolet для Faberlic, которые победили в номинациях Mass market и Local Premium соответственно.



Лучшей коллаборацией стала композиция Renata от бренда Faberlic, созданная при сотрудничестве с Ренатой Литвиновой. Победителями в номинации Life style (ароматы на каждый день) стали женский Mon Evidence Yves Rocher и мужской Bray’s Ocean Alan Bray.



«Прорывом года» был назван аромат Erawan французского нишевого бренда Parfums Dusita, созданного парфюмером Писсарой Умавиджани. Она призналась, что ей очень понравилось в России. «Я очень впечатлена Москвой и людьми, которых встретила здесь. Мне нравится этот город, его краски, контрасты между классикой и модерном в архитектуре. Вполне вероятно, что эти мои впечатления помогут создать в будущем аромат, посвященный России, сочетающий женственность и мужественность, которые у меня ассоциируются с русскими людьми», — поведала Умавиджани.



Аромат для женщин Carat Cartier был удостоен победы в номинации Luxe Femme, а новинка Narciso Rouge Narciso Rodriguez — в номинации Prestige Femme. Лучшим флаконом жюри признало лаконичный Women Calvin Klein.



Среди гостей мероприятия были замечены Олеся Судзиловская, Екатерина и Александр Стриженовы, Алика Смехова, Игорь Верник и другие знаменитости.

