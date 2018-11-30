Ирина Шейк не приехала поддержать Брэдли Купера на важном вечере, зато это сделала Леди Гага

На днях в Беверли-Хиллз состоялось мероприятие, на котором чествовали Брэдли Купера. Поводом стал невероятный успех его картины «Звезда родилась» — актер срежиссировал ее и спродюсировал.

29 ноября звезды посетили специальное мероприятие American Cinematheque Award, посвященное фильму «Звезда родилась» и его режиссеру Брэдли Куперу. Картину высоко оценили критики и коллеги голливудской знаменитости.

Поддержать Купера пришли его друзья, в том числе и леди Гага, сыгравшая в картине главную женскую роль.

Певица поднялась на сцену и выразила Брэдли благодарность: «В этом проекте я получила друга на всю жизнь, которого я бесконечно уважаю. Спасибо, что позволил мне снова почувствовать себя Стефани (настоящее имя Леди Гаги — прим. Woman.ru)».



Странно, но на столь важном для Купера мероприятии не было его возлюбленной Ирины Шейк. В последнее время в СМИ довольно часто появляется инсайдерская информация о том, что у родителей маленькой Леа сейчас напряженные отношения.