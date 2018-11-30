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    Ирина Шейк не приехала поддержать Брэдли Купера на важном вечере, зато это сделала Леди Гага

    30.11.2018
    На днях в Беверли-Хиллз состоялось мероприятие, на котором чествовали Брэдли Купера. Поводом стал невероятный успех его картины «Звезда родилась» — актер срежиссировал ее и спродюсировал.

    29 ноября звезды посетили специальное мероприятие American Cinematheque Award, посвященное фильму «Звезда родилась» и его режиссеру Брэдли Куперу. Картину высоко оценили критики и коллеги голливудской знаменитости.

    Поддержать Купера пришли его друзья, в том числе и леди Гага, сыгравшая в картине главную женскую роль.

    Певица поднялась на сцену и выразила Брэдли благодарность: «В этом проекте я получила друга на всю жизнь, которого я бесконечно уважаю. Спасибо, что позволил мне снова почувствовать себя Стефани (настоящее имя Леди Гаги — прим. Woman.ru)».

    Странно, но на столь важном для Купера мероприятии не было его возлюбленной Ирины Шейк. В последнее время в СМИ довольно часто появляется инсайдерская информация о том, что у родителей маленькой Леа сейчас напряженные отношения

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    Текст: Елизавета Карасева Фото: Getty Images
    Теги:

    Брэдли Купер, Леди Гага, Шон Пенн, Винс Вон, Дженнифер Гарнер, Алисса Милано

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Просто контракт начинает истекать. Сколько они уже вместе? А контракт на 5 лет.

    • Че странного то? Ирка дома с малышкой сидит пока Купер шастает по своим премьерам.

    • Гость

      Че странного то? Ирка дома с малышкой сидит пока Купер шастает по своим премьерам.

      Они появлялись вместе на мероприятиях после рождения Леи. Так что о вопросе "сидения с малышкой" речи быть не может. На мой взгляд это правда странно. Такой важный вечер для твоего мужчины, любая женщина хотела бы быть рядом, радоваться и гордиться. Видно у них что-то не так, либо Ира где-то занята на съемках. Хотя вон Гага время находит мотаться с Купером везде.

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