Вера Брежнева, Дима Билан, Елка и другие исполнители попали в «Высшую лигу»

30 ноября в столичном «Крокус Сити Холле» состоялась музыкальная премия «Высшая лига». На красной дорожке появились Алена Водонаева, Дима Билан, Диана Арбенина и другие звезды.

В последний день осени на сцене концертного зала Crocus City Hall «Новым радио» в третий раз были вручены «Золотые сирены» — награды артистам, чьи песни на протяжении всего года лидировали в хит-параде «Высшая Лига». Ведущими музыкальной премии стали Вадим Галыгин и Настя Ивлеева.

Зрителей «Крокуса» своими композициями порадовали Сергей Жуков, Елка, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Вера Брежнева, Юлия Паршута и многие другие артисты.

Гости мероприятия тепло приветствовали каждого исполнителя на красной дорожке. Фан-клуб Димы Билана исполнил все его песни от новой «Молнии» до суперхита «Я ночной хулиган», а Диана Арбенина, например, сама принялась заводить толпу, получая в ответ восторженные крики.



Примечательно, что в этот вечер почти все знаменитости отдали предпочтение черному цвету. На дорожке практически невозможно было встретить артиста в наряде другого оттенка.