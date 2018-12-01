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    Вера Брежнева, Дима Билан, Елка и другие исполнители попали в «Высшую лигу»

    01.12.2018
    30 ноября в  столичном «Крокус Сити Холле» состоялась музыкальная премия «Высшая лига». На красной дорожке появились Алена Водонаева, Дима Билан, Диана Арбенина и другие звезды.

    В последний день осени на сцене концертного зала Crocus City Hall «Новым радио» в третий раз были вручены «Золотые сирены» — награды артистам, чьи песни на протяжении всего года лидировали в хит-параде «Высшая Лига». Ведущими музыкальной премии стали Вадим Галыгин и Настя Ивлеева.

    Зрителей «Крокуса» своими композициями порадовали Сергей Жуков, Елка, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Вера Брежнева, Юлия Паршута и многие другие артисты. 

    Гости мероприятия тепло приветствовали каждого исполнителя на красной дорожке. Фан-клуб Димы Билана исполнил все его песни от новой «Молнии» до суперхита «Я ночной хулиган», а Диана Арбенина, например, сама принялась заводить толпу, получая в ответ восторженные крики.

    Примечательно, что в этот вечер почти все знаменитости отдали предпочтение черному цвету. На дорожке практически невозможно было встретить артиста в наряде другого оттенка. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Наталья Рагозина, Сергей Жорин, Вадим Галыгин, Настя Ивлеева, Гузель Хасанова, Певица Елка, Дмитрий Колдун, Группа Mband, Ирина Забияка, Мария Шурочкина, Арсений Бородин, Сергей Сафронов, Мари Краймбрери, Александр Иванов, Артем Artik (Умрихин), Группа Artik & Asti, Виктория Дайнеко, Настя Кудри, Виктор Дробыш, Юлия Паршута, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Алена Водонаева, Сергей Жуков, Регина Бурд, Диана Арбенина, Дима Билан, Вера Брежнева

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Варнава явно перестаралась с увеличением глаз и сужением лица, в итоге похожа на череп. 💀💀💀

    • Молодец Бари! Поздравляю его и Лиду Федосееву-Шукшину! Здоровья им и творческих успехоа!

    • Дайнеко это просто ужас, такая красивая певица, а вкуса ноль, одета ужасно, сапоги не подошли вообще под платье, жирные ляхи

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