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    Федор Бондарчук, Наталья Бардо и Аглая Тарасова узнали о новинках кино

    02.12.2018
    На днях в Музее Москвы состоялась вечеринка ivi Open Night. Ежегодное мероприятие открыло сезон новогодних вечеринок и собрало ценителей кино, среди которых были Федор Бондарчук, Аглая Тарасова и другие.  

    Онлайн-кинотеатр ivi провел вечеринку ivi Open Night. На мероприятии сервис анонсировал эксклюзивные премьеры, рассказал о собственных фильмах и представил новые продукты для зрителей. Ведущим вечера стал Дмитрий Хрусталев, а музыкальным гостем — группа «Моя Мишель».

    Узнать о новинках в мире кино пришли не только ценители, но и те, кто принимает непосредственное участие в создании картин.

    Среди гостей оказались Федор Бондарчук, Александр Ревва, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Юлия Паршута, Аглая Тарасова и другие артисты. 

    Уже в следующем году ivi эксклюзивно представит долгожданные российские и международные премьеры: военную драму «Т-34» c Александром Петровым в главной роли, триллер культового режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», а также фильмы «Богемская рапсодия», «Веном», «Две королевы».

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    Текст: Саша Белая
    Теги:

    Александр Ревва, Марюс Вайсберг, Наталья Бардо, Лаура Джугелия, Анжелика Каширина, Рената Пиотровски, Анастасия Меськова, Юлия Паршута, Аглая Тарасова, Федор Бондарчук

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