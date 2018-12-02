Федор Бондарчук, Наталья Бардо и Аглая Тарасова узнали о новинках кино

Онлайн-кинотеатр ivi провел вечеринку ivi Open Night. На мероприятии сервис анонсировал эксклюзивные премьеры, рассказал о собственных фильмах и представил новые продукты для зрителей. Ведущим вечера стал Дмитрий Хрусталев, а музыкальным гостем — группа «Моя Мишель».
Узнать о новинках в мире кино пришли не только ценители, но и те, кто принимает непосредственное участие в создании картин.
Уже в следующем году ivi эксклюзивно представит долгожданные российские и международные премьеры: военную драму «Т-34» c Александром Петровым в главной роли, триллер культового режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», а также фильмы «Богемская рапсодия», «Веном», «Две королевы».