«Песня года»: Лобода, Темникова, Гагарина и другие артисты заглянули в 2019-й

В первый день зимы в «Олимпийском» состоялся фестиваль «Песня года». Лучшие композиции уходящего года исполнили Дима Билан, Полина Гагарина, Лолита Милявская и многие другие артисты.

Декабрь только-только наступил, а у телевизионщиков уже вовсю январь — одна за другой снимаются новогодние программы. Музыкальный фестиваль «Песня года» не стал исключением: 1 декабря прошла запись ежегодного грандиозного шоу.



Масштабный концерт традиционно состоялся в «Олимпийском», и его просто-напросто не могли пропустить самые популярные артисты российского шоу-биза.

На сцене в этот вечер выступили Светлана Лобода, Лолита Милявская, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Дима Билан, Елена Темникова и другие артисты.

Всего на концерте было показано около 60 красочных и эффектных номеров. Если вы не попали на шоу в «Олимпийском», то вместе с миллионами других российских телезрителей сможете посмотреть выступления звезд на канале «Россия-1» в январе 2019 года.