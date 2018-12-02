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    «Песня года»: Лобода, Темникова, Гагарина и другие артисты заглянули в 2019-й

    02.12.2018
    В первый день зимы в «Олимпийском» состоялся фестиваль «Песня года». Лучшие композиции уходящего года исполнили Дима Билан, Полина Гагарина, Лолита Милявская и многие другие артисты. 

    Декабрь только-только наступил, а у телевизионщиков уже вовсю январь — одна за другой снимаются новогодние программы. Музыкальный фестиваль «Песня года» не стал исключением: 1 декабря прошла запись ежегодного грандиозного шоу.

    Масштабный концерт традиционно состоялся в «Олимпийском», и его просто-напросто не могли пропустить самые популярные артисты российского шоу-биза.

    На сцене в этот вечер выступили Светлана Лобода, Лолита Милявская, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Дима Билан, Елена Темникова и другие артисты. 

    Всего на концерте было показано около 60 красочных и эффектных номеров. Если вы не попали на шоу в «Олимпийском», то вместе с миллионами других российских телезрителей сможете посмотреть выступления звезд на канале «Россия-1» в январе 2019 года.  

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Ирина Дубцова, Филипп Киркоров, Егор Крид, Анна Калашникова, Алсу, Валерий Леонтьев, Денис Клявер, Певица Жасмин, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Группа «Дискотека Авария», Александр Буйнов, Группа «А-Студио», Аркадий Укупник, Лев Лещенко, Певица Валерия, Виктор Дробыш, Лера Кудрявцева, Олег Газманов, Таисия Повалий, Юлианна Караулова, Диана Арбенина, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Кети Топурия, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Елена Темникова, Лариса Долина, Полина Гагарина

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    • Дубцову опять разнесло

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