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    Съемка в клипе Киркорова, браслет Баскова и ужин с Собчак: звезды приняли участие в благотворительном аукционе

    02.12.2018
    1 декабря в Правительственной резиденции К-2 прошел благотворительный прием Sun Party, организованный Миланой Тюльпановой совместно с Фондом «Линия жизни». Мероприятие поддержали Ксения Собчак, Анфиса Чехова и другие знаменитости. 

    Милана Тюльпанова присоединилась к плеяде звезд-амбассадоров Фонда спасения «Линия жизни», который оказывает адресную помощь тяжелобольным детям, а также финансирует высокотехнологичные операции, приобретение специального оборудования и медицинские исследования. 

    1 декабря был проведен благотворительный вечер. Инициативу Миланы Тюльпановой поддержала Ксения Собчак — именно она выступила в роли ведущей мероприятия. Известная журналистка провела аукцион. С молотка ушли эксклюзивные лоты от Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ани Лорак, Андрея Малахова. Особый ажиотаж вызвал лот, представленный питерской писательницей и искусствоведом Ириной Огановой, которая предложила ужин в особняке с винами из ее знаменитых погребов с последующим чтением рассказов. Бонусом стал набор антикварных серебряных ложечек.

    За внушительную сумму был куплен особенный лот — съемка в следующем клипе Филиппа Киркорова. Вдвое больше одному из гостей обошелся ужин и светский выход с Ксенией Собчак.

    В ходе мероприятия разгорелась и серьезная борьба за возможность отправить капсулу со своим желанием в космос. Кстати, одним из первых ушел с молотка браслет Николая Баскова с черными бриллиантами — новый хозяин приобрел украшение за сумму, вдвое превышающую первоначальную стоимость. Браслет оказался наделен «суперсилой от Александра Добровинского»: известный адвокат пообещал бесплатно защищать нового владельца ювелирного изделия в суде по статье мошенничество в случае возникновения такой необходимости. Анфиса Чехова добавила к одному из лотов — роскошному платью от Alla Couture — бонус от себя: консультацию по гармоничному похудению за обедом в ресторане здорового питания.

    Также в этот вечер Екатерина Одинцова провела благотворительную лотерею, в которой было представлено около 70 ценных призов. Далее президент Фонда «Линия жизни» Фаина Захарова присвоила Милане Тюльпановой звание «Золотой хранитель ребенка» и вручила почетный значок. Мероприятие продолжилось танцами под хиты Стаса Пьехи.

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    Текст: Саша Белая
    Теги:

    Анфиса Чехова, Екатерина Одинцова, Ирина Чайковская, Милана Кержакова (Тюльпанова), Стас Пьеха, Ксения Собчак, Татьяна Буланова, Александр Добровинский

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