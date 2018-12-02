Съемка в клипе Киркорова, браслет Баскова и ужин с Собчак: звезды приняли участие в благотворительном аукционе

1 декабря в Правительственной резиденции К-2 прошел благотворительный прием Sun Party, организованный Миланой Тюльпановой совместно с Фондом «Линия жизни». Мероприятие поддержали Ксения Собчак, Анфиса Чехова и другие знаменитости.

Милана Тюльпанова присоединилась к плеяде звезд-амбассадоров Фонда спасения «Линия жизни», который оказывает адресную помощь тяжелобольным детям, а также финансирует высокотехнологичные операции, приобретение специального оборудования и медицинские исследования.



1 декабря был проведен благотворительный вечер. Инициативу Миланы Тюльпановой поддержала Ксения Собчак — именно она выступила в роли ведущей мероприятия. Известная журналистка провела аукцион. С молотка ушли эксклюзивные лоты от Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ани Лорак, Андрея Малахова. Особый ажиотаж вызвал лот, представленный питерской писательницей и искусствоведом Ириной Огановой, которая предложила ужин в особняке с винами из ее знаменитых погребов с последующим чтением рассказов. Бонусом стал набор антикварных серебряных ложечек.

За внушительную сумму был куплен особенный лот — съемка в следующем клипе Филиппа Киркорова. Вдвое больше одному из гостей обошелся ужин и светский выход с Ксенией Собчак.

В ходе мероприятия разгорелась и серьезная борьба за возможность отправить капсулу со своим желанием в космос. Кстати, одним из первых ушел с молотка браслет Николая Баскова с черными бриллиантами — новый хозяин приобрел украшение за сумму, вдвое превышающую первоначальную стоимость. Браслет оказался наделен «суперсилой от Александра Добровинского»: известный адвокат пообещал бесплатно защищать нового владельца ювелирного изделия в суде по статье мошенничество в случае возникновения такой необходимости. Анфиса Чехова добавила к одному из лотов — роскошному платью от Alla Couture — бонус от себя: консультацию по гармоничному похудению за обедом в ресторане здорового питания.



Также в этот вечер Екатерина Одинцова провела благотворительную лотерею, в которой было представлено около 70 ценных призов. Далее президент Фонда «Линия жизни» Фаина Захарова присвоила Милане Тюльпановой звание «Золотой хранитель ребенка» и вручила почетный значок. Мероприятие продолжилось танцами под хиты Стаса Пьехи.