Наталья Водянова, Ольга Куриленко, Данила Козловский и другие знаменитости на премии «Золотой Единорог» в Лондоне

Golden Unicorn Awards — ежегодная премия в рамках Недели российского кино. В этом году гости Russian Film Week собрались в Лондоне. Церемония вручения «Золотого Единорога» прошла в минувшие выходные в бальном зале отеля Sheraton Grand Park Lane на Пикадилли.
Ведущим церемонии выступил Александр Цыпкин.
Вечер начался с торжественного ужина и благотворительного аукциона в поддержку Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. С молотка ушли шесть лотов, за которые было выручено 160 тысяч фунтов стерлингов (около 13 миллионов 600 тысяч рублей).
Премия «Золотой Единорог» присуждалась в девяти номинациях. Каждому победителю были вручены статуэтки из богемского хрусталя с 24-каратным золотым напылением.
Лауреатами премии стали:
«Лучший фильм» — «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов», режиссер Александр Хант.
«Лучший сценарий» — «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов», автор сценария Алексей Бородачев.
«Лучший актер» — Евгений Ткачук, «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов».
«Лучшая актриса» — Ирина Старшенбаум, «Лето».
«Лучший восходящий талант» — Тимофей Жалнин, режиссер фильма «Двое».
«Лучший документальный фильм» — «INTOнация большой Одессы», режиссер Александр Бруньковский.
«Лучший короткометражный фильм» — «Знак», режиссеры Светлана Самошина, Анна Арушанян.
«Лучший игровой фильм на российскую тематику» — «Серхио и Сергей», режиссер Эрнесто Даранас (Испания, Куба).
«Лучший документальный фильм на российскую тематику» — «Война снайпера», режиссер Ольга Шехтер (США, Украина, Россия).