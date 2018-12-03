Наталья Водянова, Ольга Куриленко, Данила Козловский и другие знаменитости на премии «Золотой Единорог» в Лондоне

В минувшие выходные, 1 и 2 декабря, в Лондоне прошла ежегодная премия «Золотой Единорог». На церемонии вручения присутствовали Наталья Водянова, Мария Кожевникова, Ольга Куриленко и другие знаменитости.

Golden Unicorn Awards — ежегодная премия в рамках Недели российского кино. В этом году гости Russian Film Week собрались в Лондоне. Церемония вручения «Золотого Единорога» прошла в минувшие выходные в бальном зале отеля Sheraton Grand Park Lane на Пикадилли.

Гостями мероприятия стали Наталья Водянова, Ольга Куриленко, Алексей Серебряков, Данила Козловский, Мария Кожевникова, Ирина Горбачева, Марина Зудина и другие знаменитости.

Ведущим церемонии выступил Александр Цыпкин.



Вечер начался с торжественного ужина и благотворительного аукциона в поддержку Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. С молотка ушли шесть лотов, за которые было выручено 160 тысяч фунтов стерлингов (около 13 миллионов 600 тысяч рублей).



Премия «Золотой Единорог» присуждалась в девяти номинациях. Каждому победителю были вручены статуэтки из богемского хрусталя с 24-каратным золотым напылением.



Лауреатами премии стали:



«Лучший фильм» — «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов», режиссер Александр Хант.



«Лучший сценарий» — «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов», автор сценария Алексей Бородачев.



«Лучший актер» — Евгений Ткачук, «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов».



«Лучшая актриса» — Ирина Старшенбаум, «Лето».



«Лучший восходящий талант» — Тимофей Жалнин, режиссер фильма «Двое».



«Лучший документальный фильм» — «INTOнация большой Одессы», режиссер Александр Бруньковский.



«Лучший короткометражный фильм» — «Знак», режиссеры Светлана Самошина, Анна Арушанян.



«Лучший игровой фильм на российскую тематику» — «Серхио и Сергей», режиссер Эрнесто Даранас (Испания, Куба).



«Лучший документальный фильм на российскую тематику» — «Война снайпера», режиссер Ольга Шехтер (США, Украина, Россия).