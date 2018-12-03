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    Наталья Водянова, Ольга Куриленко, Данила Козловский и другие знаменитости на премии «Золотой Единорог» в Лондоне

    03.12.2018
    В минувшие выходные, 1 и 2 декабря, в Лондоне прошла ежегодная премия «Золотой Единорог». На церемонии вручения присутствовали Наталья Водянова, Мария Кожевникова, Ольга Куриленко и другие знаменитости. 

    Golden Unicorn Awards — ежегодная премия в рамках Недели российского кино. В этом году гости Russian Film Week собрались в Лондоне. Церемония вручения «Золотого Единорога» прошла в минувшие выходные в бальном зале отеля Sheraton Grand Park Lane на Пикадилли.

    Гостями мероприятия стали Наталья Водянова, Ольга Куриленко, Алексей Серебряков, Данила Козловский, Мария Кожевникова, Ирина Горбачева, Марина Зудина и другие знаменитости.

    Ведущим церемонии выступил Александр Цыпкин. 

    Вечер начался с торжественного ужина и благотворительного аукциона в поддержку Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. С молотка ушли шесть лотов, за которые было выручено 160 тысяч фунтов стерлингов (около 13 миллионов 600 тысяч рублей)

    Премия «Золотой Единорог» присуждалась в девяти номинациях. Каждому победителю были вручены статуэтки из богемского хрусталя с 24-каратным золотым напылением. 

    Лауреатами премии стали:

    «Лучший фильм» — «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов», режиссер Александр Хант.

    «Лучший сценарий» — «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов», автор сценария Алексей Бородачев.

    «Лучший актер» — Евгений Ткачук, «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов».

    «Лучшая актриса» — Ирина Старшенбаум, «Лето». 

    «Лучший восходящий талант» — Тимофей Жалнин, режиссер фильма «Двое». 

    «Лучший документальный фильм» — «INTOнация большой Одессы», режиссер Александр Бруньковский.

    «Лучший короткометражный фильм»     — «Знак», режиссеры Светлана Самошина, Анна Арушанян.

    «Лучший игровой фильм на российскую тематику» — «Серхио и Сергей», режиссер Эрнесто Даранас (Испания, Куба). 

    «Лучший документальный фильм на российскую тематику» — «Война снайпера», режиссер Ольга Шехтер (США, Украина, Россия).

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Ольга Котилевская, Сергей Вальмон, Сергей Пертражицкий
    Теги:

    Евгений Маргулис, Наталья Водянова, Александр Цыпкин, Аглая Тарасова, Ирина Горбачева, Данила Козловский, Ольга Зуева, Мария Кожевникова, Денис Шведов, Ирина Старшенбаум, Евгений Стычкин, Марина Зудина, Павел Табаков, Ольга Сутулова, Алексей Учитель, Илья Стюарт, Иван Охлобыстин, Оксана Охлобыстина (Арбузова), Ольга Куриленко, Алексей Серебряков, Янина Студилина

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • АХ как Козловский смотрит на возлюбленную, просто чудо. Счастливая женщина.

    • Красивое платье у Куриленко

    • Охлобыстины стали внешне похожи друг на друга как брат и сестра.

    • Приятное впечатление оставила пара Охлобыстиных, очень хорошее. Наши дамы хороши все! Куриленко и Водянова вне конкуренции, они звезды в прямом смысле

    • Гость

      АХ как Козловский смотрит на возлюбленную, просто чудо. Счастливая женщина.

      26 фото тоже порадовало. Конечно, он пьяненький явно, но ведь что у трезвого на уме, то у пьяного ну скажем так, на виду. Если действительно у него к ней любофф, то лично я только за ))

    • Водянова и Куриленко очень хороши и естественны, луч света по сравнению с остальными

    • Девушки! Если вы в детстве торговали овощами и фруктами на базаре, то сьёмки, дефиле и фото-сессии для вас - просто сущий пустяк ...

    • Ну почему Иван Козловский не вызывал негативной реакции у мужиков на свою фамилию, а Данила - наоборот? ...

    • Это так стремно. Свадьба по залету. Вроде, и времена уже другие. А все равно стремно .
      Года через 2-3 разведутся.
      Ребёнок должен рождаться в семье. А не быть причиной ее создания.

    • Жена Охлобыстина очень похорошела, её идёт такая стрижка.

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