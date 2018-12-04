Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Ахмадуллина показала коллекцию на благотворительном Арктическом Бале

    04.12.2018
    1 декабря 2018 года в The Ritz Carlton прошел благотворительный Арктический бал, организованный фондом «Зимний Бал» и международной организацией Arctic World Club. 

    Торжественная церемония вручения номинаций премии Arctic World Club и показ коллекции «Снежная королева» модельера Алены Ахмадулиной состоялись после приветственного коктейля. 

    В рамках благотворительного Арктического бала прошла выставка украшений партнера мероприятия ювелирного дома Bvlgari. Ведущими вечера стали Кристина Левиева и Артем Королев.  

    На традиционном благотворительном аукционе были разыграны ювелирные украшения, путешествия, а также ужин с Владимиром Познером. По его итогам было собрано 33 миллиона рублей, которые будут направлены на приобретение дорогостоящих эндопротезов и оборудования для лечения детей, не получающих бюджетного финансирования.

    Благодаря поддержке благотворителей и гостей Зимнего Бала за 4 года фонд направил на благотворительные цели 71 517 000 рублей.

    Перейти к обсуждению


    Текст: Полина Полякова
    Теги:

    Владислав Третьяк, Ирина Комиссарова, Алексей Немов, Артем Королев, Алена Ахмадуллина

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.