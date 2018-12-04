Ахмадуллина показала коллекцию на благотворительном Арктическом Бале

1 декабря 2018 года в The Ritz Carlton прошел благотворительный Арктический бал, организованный фондом «Зимний Бал» и международной организацией Arctic World Club.

Торжественная церемония вручения номинаций премии Arctic World Club и показ коллекции «Снежная королева» модельера Алены Ахмадулиной состоялись после приветственного коктейля.

В рамках благотворительного Арктического бала прошла выставка украшений партнера мероприятия ювелирного дома Bvlgari. Ведущими вечера стали Кристина Левиева и Артем Королев.

На традиционном благотворительном аукционе были разыграны ювелирные украшения, путешествия, а также ужин с Владимиром Познером. По его итогам было собрано 33 миллиона рублей, которые будут направлены на приобретение дорогостоящих эндопротезов и оборудования для лечения детей, не получающих бюджетного финансирования.



Благодаря поддержке благотворителей и гостей Зимнего Бала за 4 года фонд направил на благотворительные цели 71 517 000 рублей.

