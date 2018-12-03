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    Action! 2018: Хабенский, Собчак, Бондарчук и другие звезды собрали 56 млн рублей на помощь детям

    03.12.2018
    2 декабря в ресторане «Подмосковные Veчера» состоялся седьмой рождественский благотворительный вечер Action! 2018. Мероприятие поддержали Константин Хабенский, Анна Меликян, Виктория Исакова и другие знаменитости.

    Ежегодно с наступлением зимы агентство Светланы Бондарчук и Евгении Поповой PR International организует рождественский благотворительный вечер Action!. 2 декабря в ресторане «Подмосковные Veчера» мероприятие состоялось уже в седьмой раз. 

    Тематика всегда одна: кино. Специально к Action! российские режиссеры снимают короткометражные фильмы на свободную тему. Во время мероприятия эти картины показываются на большом экране, а затем передаются в дар за вознаграждение. Победители лотов становятся единственными правообладателями этих уникальных фильмов. Все вырученные денежные средства полностью идут на лечение и помощь нуждающимся.

    Среди гостей вечера были замечены Надежда Оболенцева, Зара, Константин Хабенский, Ксения Собчак, Максим Виторган, Анна Меликян, Анна Чиповская, Федор Бондарчук и другие знаменитости. 

    В рамках мероприятия было собрано 56 миллионов рублей! Рекорд установил фильм Анны Меликян «Нежность» с Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым в главных ролях: его оценили в 13 миллионов рублей. Собранные средства были направлены в фонды «Созидание», «Подсолнух», «Прикосновение», «Антон тут рядом», «Женское здоровье», «Жизнь как чудо», «Фонд Константина Хабенского», «Подарок Ангелу», «Бюро Добрых дел», а также в киношколу «Без границ», «Артист», благотворительную программу Никиты Кукушкина. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Пресс-служба Action!
    Теги:

    Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Игорь Верник, Светлана Бондарчук, Максим Виторган, Михаил Шац, Дмитрий Кукушкин , Анна Чиповская, Егор Корешков, Анна Цуканова-Котт, Александр Котт, Мария Лемешева, Александр Терехов, Надежда Оболенцева, Светлана Кузнецова, Ольга Слуцкер, Евгения Попова, Маруся Фомина, Юлия Прудько, Анна Меликян, Сергей Мазаев, Лаура Джугелия, Тимур Бекмамбетов, Милана Королева, Дарья Повереннова, Оксана Бондаренко, Татьяна Геворкян, Виктория Борисевич, Александра Ребенок, Марина Жигалова-Озкан, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Вячеслав Муругов, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Яна Расковалова, Ксения Соловьева, Алена Ахмадуллина, Певица Зара

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Бондарчук прямо хороша как ни странно! После развода только расцвела, ну а Федька пусть стареет да Паулинку небось караулит как бы к молодому не ускакала)) Так что, кто ещё выиграл от этого развода))

    • БЕСПРЕДЕЛ КОММЕРСАНТА ПУТИНА И РЯЖЕННЫХ В ПОГОНЫ КЛОУНОВ ИЗ ОПГ ФСБ РФ ПЕРЕШЁЛ ВСЕ ГРАНИ Преступное сообщество коммерсантов во главе президента КАДАФИ Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации.Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html

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