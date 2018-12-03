Action! 2018: Хабенский, Собчак, Бондарчук и другие звезды собрали 56 млн рублей на помощь детям

2 декабря в ресторане «Подмосковные Veчера» состоялся седьмой рождественский благотворительный вечер Action! 2018. Мероприятие поддержали Константин Хабенский, Анна Меликян, Виктория Исакова и другие знаменитости.

Ежегодно с наступлением зимы агентство Светланы Бондарчук и Евгении Поповой PR International организует рождественский благотворительный вечер Action!. 2 декабря в ресторане «Подмосковные Veчера» мероприятие состоялось уже в седьмой раз.



Тематика всегда одна: кино. Специально к Action! российские режиссеры снимают короткометражные фильмы на свободную тему. Во время мероприятия эти картины показываются на большом экране, а затем передаются в дар за вознаграждение. Победители лотов становятся единственными правообладателями этих уникальных фильмов. Все вырученные денежные средства полностью идут на лечение и помощь нуждающимся.

Среди гостей вечера были замечены Надежда Оболенцева, Зара, Константин Хабенский, Ксения Собчак, Максим Виторган, Анна Меликян, Анна Чиповская, Федор Бондарчук и другие знаменитости.

В рамках мероприятия было собрано 56 миллионов рублей! Рекорд установил фильм Анны Меликян «Нежность» с Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым в главных ролях: его оценили в 13 миллионов рублей. Собранные средства были направлены в фонды «Созидание», «Подсолнух», «Прикосновение», «Антон тут рядом», «Женское здоровье», «Жизнь как чудо», «Фонд Константина Хабенского», «Подарок Ангелу», «Бюро Добрых дел», а также в киношколу «Без границ», «Артист», благотворительную программу Никиты Кукушкина.

