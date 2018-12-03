Юлия Барановская, Катерина Шпица и другие звездные мамы привели своих детей в кинотеатр на «Щелкунчика»

8 декабря во всех кинотеатрах России в большой прокат выходит сказочный фильм «Щелкунчик и четыре королевства». Неделей раньше состоялся показ картины для звезд. Большой праздник для родителей и детей прошел в «Зарядье».
В холле концертного зала была представлена лимитированная коллекция платьев Алены Ахмадуллиной, созданная по мотивам грядущего фильма Disney. Наряды были вывешены в тематических зонах, стилизованных под четыре королевства: Королевство Цветов, Королевство Сладостей, Королевство Снежинок и Королевство Развлечений.
Перед показом всех зрителей ждал сюрприз — певец Маттео Бочелли исполнил песню Fall on Me, которая звучит во время финальных титров сказки. Саму картину представила генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.