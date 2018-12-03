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    Юлия Барановская, Катерина Шпица и другие звездные мамы привели своих детей в кинотеатр на «Щелкунчика»

    03.12.2018
    2 декабря в «Зарядье» состоялась премьера фильма «Щелкунчик и четыре королевства». Одними из первых картину оценили звездные мамы с детьми, среди которых были Диана Арбенина, Юлия Барановская, Катерина Шпица и другие.

    8 декабря во всех кинотеатрах России в большой прокат выходит сказочный фильм «Щелкунчик и четыре королевства». Неделей раньше состоялся показ картины для звезд. Большой праздник для родителей и детей прошел в «Зарядье». 

    В холле концертного зала была представлена лимитированная коллекция платьев Алены Ахмадуллиной, созданная по мотивам грядущего фильма Disney. Наряды были вывешены в тематических зонах, стилизованных под четыре королевства: Королевство Цветов, Королевство Сладостей, Королевство Снежинок и Королевство Развлечений. 

    Премьеру посетили звездные мамы с детьми. Так, на красной дорожке были замечены Диана Арбенина с двойняшками, Катерина Шпица с сыном, Ирина Муромцева с дочерью и другие селебрити.

    Перед показом всех зрителей ждал сюрприз — певец Маттео Бочелли исполнил песню Fall on Me, которая звучит во время финальных титров сказки. Саму картину представила генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Disney
    Теги:

    Наталья Туровникова, Олег Рой, Марина Жигалова-Озкан, Наталия Власова, Яна Лапутина, Юлия Прудько, Алексей Боков, Алена Ахмадуллина, Иляна Эрднеева, Софико Шеварднадзе, Ирина Муромцева, Анна Банщикова, Алика Смехова, Наталья Медведева, Виктория Дайнеко, Мария Шумакова, Катерина Шпица, Юлия Барановская, Певица Зара, Диана Арбенина

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