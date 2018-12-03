Юлия Барановская, Катерина Шпица и другие звездные мамы привели своих детей в кинотеатр на «Щелкунчика»

2 декабря в «Зарядье» состоялась премьера фильма «Щелкунчик и четыре королевства». Одними из первых картину оценили звездные мамы с детьми, среди которых были Диана Арбенина, Юлия Барановская, Катерина Шпица и другие.

8 декабря во всех кинотеатрах России в большой прокат выходит сказочный фильм «Щелкунчик и четыре королевства». Неделей раньше состоялся показ картины для звезд. Большой праздник для родителей и детей прошел в «Зарядье».



В холле концертного зала была представлена лимитированная коллекция платьев Алены Ахмадуллиной, созданная по мотивам грядущего фильма Disney. Наряды были вывешены в тематических зонах, стилизованных под четыре королевства: Королевство Цветов, Королевство Сладостей, Королевство Снежинок и Королевство Развлечений.

Премьеру посетили звездные мамы с детьми. Так, на красной дорожке были замечены Диана Арбенина с двойняшками, Катерина Шпица с сыном, Ирина Муромцева с дочерью и другие селебрити.

Перед показом всех зрителей ждал сюрприз — певец Маттео Бочелли исполнил песню Fall on Me, которая звучит во время финальных титров сказки. Саму картину представила генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.