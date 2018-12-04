Собчак, Агаларов, Ахмадуллина и другие селебы выставили на продажу свои вещи, чтобы помочь детям

Интернет-магазин TheOutlet начал благотворительную онлайн-распродажу. Вырученные средства пойдут на лечение детей, страдающих тяжелым генетическим заболеванием. Российские звезды не остались в стороне и приняли участие в этом важном проекте.

На днях интернет-магазин TheOutlet объявил о начале традиционной благотворительной онлайн-распродажи «Звезда Добра», средства от которой будут направлены в благотворительный фонд «Дети-бабочки». Эта организация занимается всесторонней помощью детям с редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом.

Многие знаменитости решили принять участие в этом важном деле и выставили на продажу в TheOutlet свои личные вещи.

Кроме того, они приняли участие в специальном проекте фотографа Николая Зверкова. Дизайнер Алена Ахмадуллина, певицы Ольга Серябкина, Manizha и Юлианна Караулова, участники шоу «Танцы» Юлиана Бухольц и Дмитрий Щебет, а также другие селебрити предстали на фото в футболках, которые специально для акции разработала арт-директор бренда Aizel Анна Жакевич.



Благотворительная распродажа «Звезда Добра» продлится до 16 декабря 2018 года. Каждый день на сайте магазина будут появляться новые вещи и бренды, принимающие в ней участие.

