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    Собчак, Агаларов, Ахмадуллина и другие селебы выставили на продажу свои вещи, чтобы помочь детям

    04.12.2018
    Интернет-магазин TheOutlet начал благотворительную онлайн-распродажу. Вырученные средства пойдут на лечение детей, страдающих тяжелым генетическим заболеванием. Российские звезды не остались в стороне и приняли участие в этом важном проекте.

    На днях интернет-магазин TheOutlet объявил о начале традиционной благотворительной онлайн-распродажи «Звезда Добра», средства от которой будут направлены в благотворительный фонд «Дети-бабочки». Эта организация занимается всесторонней помощью детям с редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом.

    Многие знаменитости решили принять участие в этом важном деле и выставили на продажу в TheOutlet свои личные вещи.

    Кроме того, они приняли участие в специальном проекте фотографа Николая Зверкова. Дизайнер Алена Ахмадуллина, певицы Ольга Серябкина, Manizha и Юлианна Караулова, участники шоу «Танцы» Юлиана Бухольц и Дмитрий Щебет, а также другие селебрити предстали на фото в футболках, которые специально для акции разработала арт-директор бренда Aizel Анна Жакевич. 

    Благотворительная распродажа «Звезда Добра» продлится до 16 декабря 2018 года. Каждый день на сайте магазина будут появляться новые вещи и бренды, принимающие в ней участие.

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    Текст: Александра Борисова
    Теги:

    Наталья Бардо, Полина Фаворская, Певица Манижа, Анфиса Черных, Мария Шумакова, Миша Марвин, Юлианна Караулова, Ольга Серябкина, Алена Ахмадуллина, Эмин Агаларов, Ксения Собчак

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