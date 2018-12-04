Flowers in Vogue: Навка, Юдашкина, Варнава и другие звезды побывали на цветочной вечеринке

3 декабря 2018 года в Новой Третьяковской галерее состоялся торжественный вечер, посвященный двадцатилетию российского Vogue. На мероприятии собрался весь столичный бомонд.

20 лет назад в России появился свой журнал Vogue. 3 декабря глянец отметил юбилей в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу. Тема вечеринки звучала как Flowers in Vogue, поэтому многие гости отдали предпочтение нарядам с цветочным принтом. Кроме того, и в петличках, и в волосах присутствующих пестрели самые разные бутоны.

На красной дорожке блистали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Кристина Орбакайте, Сати Казанова, Галина Юдашкина, Надежда Сысоева, Мария Миногарова, Наталья Бардо и многие другие селебрити.

После приветственных слов главного редактора глянца Марии Федоровой всех присутствующих ждал сюрприз: захватывающее световое шоу, следом за которым на сцене появился Иван Дорн. Артист исполнил кавер-версии главных хитов 1980-х и 1990-х.