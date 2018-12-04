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    Flowers in Vogue: Навка, Юдашкина, Варнава и другие звезды побывали на цветочной вечеринке

    04.12.2018
    3 декабря 2018 года в Новой Третьяковской галерее состоялся торжественный вечер, посвященный двадцатилетию российского Vogue. На мероприятии собрался весь столичный бомонд.

    20 лет назад в России появился свой журнал Vogue. 3 декабря глянец отметил юбилей в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу. Тема вечеринки звучала как Flowers in Vogue, поэтому многие гости отдали предпочтение нарядам с цветочным принтом. Кроме того, и в петличках, и в волосах присутствующих пестрели самые разные бутоны. 

    На красной дорожке блистали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Кристина Орбакайте, Сати Казанова, Галина Юдашкина, Надежда Сысоева, Мария Миногарова, Наталья Бардо и многие другие селебрити. 

    После приветственных слов главного редактора глянца Марии Федоровой всех присутствующих ждал сюрприз: захватывающее световое шоу, следом за которым на сцене появился Иван Дорн. Артист исполнил кавер-версии главных хитов 1980-х и 1990-х. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Пресс-служба Condé Nast Russia
    Теги:

    Мария Мельникова (Гураль), Иляна Эрднеева, Иван Дорн, Ксения Соловьева, Александр Терехов, Анастасия Задорина, Юлия Прудько, Яна Рудковская, Татьяна Навка, Валентин Юдашкин, Александр Сирадекиан, Галина Юдашкина, Светлана Кузнецова, Снежанна Георгиева, Дима Билан, Оксана Бондаренко, Вера Брежнева, Стелла Аминова, Ясмина Муратович, Игорь Чапурин, София Никитчук, Дарья Чаруша, Мария Миногарова, Артем Королев, Рената Литвинова, Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Марина Жигалова-Озкан, Екатерина Одинцова, Елена Перминова, Яна Расковалова, Константин Андрикопулос, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Алла Вербер, Виктория Шелягова, Надежда Сысоева, Виктория Короткова, Алексей Киселев, Маруся Фомина, Мария Федорова, Инна Маликова, Сати Казанова, Ксения Сухинова, Наталья Давыдова, Ксения Собчак, Полина Киценко, Алена Ахмадуллина, Екатерина Вилкова, Юлианна Караулова, Влад Лисовец, Тина Канделаки, Анна Чиповская, Светлана Бондарчук, Оксана Акиньшина, Наталья Бардо, Полина Гагарина, Екатерина Варнава, Кристина Орбакайте, Альбина Джанабаева, Петр Максаков

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • буду считать что фотограф не профи-потому что все очень не красивы.

    • Есть интересные весьма. Меня ещё со времен впервые увиденной оскаровской церемонии мучает вопрос: для таких платьев как у Навки и Чиповской специальный человек закреплен? Что бы их складывать и раскладывать, этот подол со шлейфом огромный. И кто его их за ними таскает, когда они передвигаются?Я уж молчу про то, чтоб извините, в туалет сходить..:) А так - да, красиво.И по какому праву Наталья Кривозуб присвоила себе чужую фамилию?Я например, Онассис хочу быть. Ирэне Онассис, это ам не х е р собачий:)

    • и Ляйсан пришла? Борщ уже сварила?

    • странно, что у Рудковское длинное платье...она любит платья школьниц.

    • Чиповская в красивенном платье. Очень выделяется на фоне этих клонированных однообразных "светских" дам.

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