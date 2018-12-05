Пенелопа Крус, Марго Робби и другие звезды оценили грандиозный показ Chanel Metiers d’Art

Показы Chanel — это не только искусно скроенные наряды, но и эффектное шоу, впечатляющее масштабом и детально продуманным антуражем. На этот раз бренд создал для гостей атмосферу Древнего Египта.

Ежегодно креативный директор Chanel Карл Лагерфельд создает коллекции Metiers d'Art, вдохновляясь разными эпохами и культурами и привозя их в разные уголки мира. 4 декабря грандиозное шоу прошло в Нью-Йорке. На этот раз великий кутюрье взял за основу эстетику прошлой эры — времени правления египетских фараонов. Обилие золота, принтов и декора стало отличительной чертой новой коллекции.

Стилизованные наряды демонстрировались на фоне настоящей гробницы фараона, А местом проведения показа стала историческая экспозиция в Метрополитен-музее.

Гостями шоу стали модель Лили-Роуз Депп, актриса Пенелопа Крус, режиссер София Коппола и другие селебрити. Кроме того, известные персоны приняли участие и в самом показе — на подиум вышли музыкант Фарелл Уильямс и дочь супер-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер.