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    Пенелопа Крус, Марго Робби и другие звезды оценили грандиозный показ Chanel Metiers d’Art

    05.12.2018
    Показы Chanel — это не только искусно скроенные наряды, но и эффектное шоу, впечатляющее масштабом и детально продуманным антуражем. На этот раз бренд создал для гостей атмосферу Древнего Египта.

    Ежегодно креативный директор Chanel Карл Лагерфельд создает коллекции Metiers d'Art, вдохновляясь разными эпохами и культурами и привозя их в разные уголки мира. 4 декабря грандиозное шоу прошло в Нью-Йорке. На этот раз великий кутюрье взял за основу эстетику прошлой эры — времени правления египетских фараонов. Обилие золота, принтов и декора стало отличительной чертой новой коллекции.

    Стилизованные наряды демонстрировались на фоне настоящей гробницы фараона, А местом проведения показа стала историческая экспозиция в Метрополитен-музее.

    Гостями шоу стали модель Лили-Роуз Депп, актриса Пенелопа Крус, режиссер София Коппола и другие селебрити. Кроме того, известные персоны приняли участие и в самом показе — на подиум вышли музыкант Фарелл Уильямс и дочь супер-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер.

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    Текст: Александра Борисова Фото: Getty Images, REX Features/Fotodom.ru
    Теги:

    Chanel, Кайя Гербер, Маккензи Фой, Саша Лусс, Диана Крюгер, Хелена Кристенсен, Марион Котийяр, Джулианна Мур, София Коппола, Марго Робби, Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Лили-Роуз Депп вхуднула в ножках или просто эффект черных колготок?) Но вроде похудела, молодец, сразу стала выглядеть лучше.

    • А где Рудковская, весь бомонд наш.
      Коллекция не суразная.

    • коллекция полный кич, покойная Шанель в гробу переворачивается

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