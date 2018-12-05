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    Волочкова, Басков и Навка посетили закрытую премьеру голографического шоу

    05.12.2018
    4 декабря в в концертном зале «Известия Hall» прошла закрытая премьера мюзикла «Саша|Alex». Из vip-партера голографическое шоу смотрели Татьяна Навка, Николай Басков и другие артисты. 

    2 января 2019 года в концертном зале «Известия Hall» состоится большая премьера мюзикла «Саша|Alex» — истории первой любви в голографических декорациях. Живое выступление артистов соединится с реалистичными 3D-изображениями на экране. Представление развернется под современную музыку в стиле поп и хип-хоп.

    4 декабря состоялась закрытая премьера шоу. Одними из первых новые технологии оценили Татьяна Навка, Николай Басков, Анастасия Волочкова, Лолита Милявская и другие звезды. 

    В основе шоу лежит оригинальная история, созданная режиссером Алексеем Сеченовым, двукратным лауреатом премии ТЭФИ. «У каждого поколения есть своя история любви: Орфей ищет Эвридику, Ромео встречает Джульетту, Мастер ждет Маргариту. Мы попытались рассказать историю Саши и Алекса современным языком, соединив в одном шоу музыку, танец и видеоарт, но не потерять при этом искренность и ощущение того, что эта история происходит в Москве, здесь и сейчас», — рассказывает режиссер. Все присутствовавшие на мюзикле гости сошлись в одном: голограмма вместо декораций — это красочно, современно, реалистично и захватывающе. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Ира Полярная
    Теги:

    Тина Кузнецова, Юрий Усачев, Гарик Сукачев, Анастасия Волочкова, Елена Бирюкова, Лолита Милявская, Татьяна Навка, Николай Басков

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