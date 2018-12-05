Волочкова, Басков и Навка посетили закрытую премьеру голографического шоу

4 декабря в в концертном зале «Известия Hall» прошла закрытая премьера мюзикла «Саша|Alex». Из vip-партера голографическое шоу смотрели Татьяна Навка, Николай Басков и другие артисты.

2 января 2019 года в концертном зале «Известия Hall» состоится большая премьера мюзикла «Саша|Alex» — истории первой любви в голографических декорациях. Живое выступление артистов соединится с реалистичными 3D-изображениями на экране. Представление развернется под современную музыку в стиле поп и хип-хоп.

4 декабря состоялась закрытая премьера шоу. Одними из первых новые технологии оценили Татьяна Навка, Николай Басков, Анастасия Волочкова, Лолита Милявская и другие звезды.

В основе шоу лежит оригинальная история, созданная режиссером Алексеем Сеченовым, двукратным лауреатом премии ТЭФИ. «У каждого поколения есть своя история любви: Орфей ищет Эвридику, Ромео встречает Джульетту, Мастер ждет Маргариту. Мы попытались рассказать историю Саши и Алекса современным языком, соединив в одном шоу музыку, танец и видеоарт, но не потерять при этом искренность и ощущение того, что эта история происходит в Москве, здесь и сейчас», — рассказывает режиссер. Все присутствовавшие на мюзикле гости сошлись в одном: голограмма вместо декораций — это красочно, современно, реалистично и захватывающе.

