Хмельницкая, Александрова, Рудова и другие звезды кино поборолись за премию «Событие года»

Глянцевый журнал «КиноРепортер», созданный на базе The Hollywood Reporter, продолжил традиции предшественника и в седьмой раз назвал самых ярких артистов в различных номинациях. 5 декабря состоялась церемония вручения премии «Событие года».
Наконец, когда несколько десятков знаменитостей расположились в зрительном зале, со сцены были объявлены лауреаты каждой из номинаций. Так, «Актерами года» стали Павел Деревянко и Юлия Александрова, запомнившиеся зрителям по сериалам «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо». «Телеперсоной года» признан Дмитрий Борисов — ведущий программы «Пусть говорят». Следующим хрустальную статуэтку получил Алексей Смирнов, ставший победителем в номинации «Открытие года» за роль в фильме «История одного назначения» и сериале «Садовое кольцо».
Жору Крыжовникова назвали «Прорывом года» за режиссуру резонансного сериала «Звоните ДиКаприо». За вклад в развитие индустрии награждены Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей.
«Проектом года» признали Чемпионат мира по футболу 2018. Приз получил Алексей Леонидович Сорокин — генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018».
Между объявлениями победителей в номинациях свои выступления гостям подарили Лолита Милявская, а также финалисты проекта «Песни» Кристина Кошелева и Макс Свобода.