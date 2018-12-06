Хмельницкая, Александрова, Рудова и другие звезды кино поборолись за премию «Событие года»

5 декабря в кинотеатре «Иллюзион» состоялась торжественная церемония вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер». Звезды отечественного кино и телевидения собрались, чтобы узнать, кому же достанутся заветные статуэтки.

Глянцевый журнал «КиноРепортер», созданный на базе The Hollywood Reporter, продолжил традиции предшественника и в седьмой раз назвал самых ярких артистов в различных номинациях. 5 декабря состоялась церемония вручения премии «Событие года».

В кинотератре «Иллюзион» собрались сливки кино- и телесообществ. Одна за другой на красной дорожке появились звезды: Дмитрий Шепелев, Наталья Рудова, Алена Хмельницкая, Глюкоза, Ирина Безрукова и другие.

Наконец, когда несколько десятков знаменитостей расположились в зрительном зале, со сцены были объявлены лауреаты каждой из номинаций. Так, «Актерами года» стали Павел Деревянко и Юлия Александрова, запомнившиеся зрителям по сериалам «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо». «Телеперсоной года» признан Дмитрий Борисов — ведущий программы «Пусть говорят». Следующим хрустальную статуэтку получил Алексей Смирнов, ставший победителем в номинации «Открытие года» за роль в фильме «История одного назначения» и сериале «Садовое кольцо».



Жору Крыжовникова назвали «Прорывом года» за режиссуру резонансного сериала «Звоните ДиКаприо». За вклад в развитие индустрии награждены Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей.

В этом году впервые появилась номинация «Хит года», и победителем в ней был объявлен Филипп Киркоров, чей клип «Цвет настроения синий» насчитывает 58 миллионов просмотров в Сети.

«Проектом года» признали Чемпионат мира по футболу 2018. Приз получил Алексей Леонидович Сорокин — генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018».



Между объявлениями победителей в номинациях свои выступления гостям подарили Лолита Милявская, а также финалисты проекта «Песни» Кристина Кошелева и Макс Свобода.