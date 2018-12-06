Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Хмельницкая, Александрова, Рудова и другие звезды кино поборолись за премию «Событие года»

    06.12.2018
    5 декабря в кинотеатре «Иллюзион» состоялась торжественная церемония вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер». Звезды отечественного кино и телевидения собрались, чтобы узнать, кому же достанутся заветные статуэтки.

    Глянцевый журнал «КиноРепортер», созданный на базе The Hollywood Reporter, продолжил традиции предшественника и в седьмой раз назвал самых ярких артистов в различных номинациях. 5 декабря состоялась церемония вручения премии «Событие года». 

    В кинотератре «Иллюзион» собрались сливки кино- и телесообществ. Одна за другой на красной дорожке появились звезды: Дмитрий Шепелев, Наталья Рудова, Алена Хмельницкая, Глюкоза, Ирина Безрукова и другие. 

    Наконец, когда несколько десятков знаменитостей расположились в зрительном зале, со сцены были объявлены лауреаты каждой из номинаций. Так, «Актерами года» стали Павел Деревянко и Юлия Александрова, запомнившиеся зрителям по сериалам «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо». «Телеперсоной года» признан Дмитрий Борисов — ведущий программы «Пусть говорят». Следующим хрустальную статуэтку получил Алексей Смирнов, ставший победителем в номинации «Открытие года» за роль в фильме «История одного назначения» и сериале «Садовое кольцо». 

    Жору Крыжовникова назвали «Прорывом года» за режиссуру резонансного сериала «Звоните ДиКаприо». За вклад в развитие индустрии награждены Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей.

    В этом году впервые появилась номинация «Хит года», и победителем в ней был объявлен Филипп Киркоров, чей клип «Цвет настроения синий» насчитывает 58 миллионов просмотров в Сети.

    «Проектом года» признали Чемпионат мира по футболу 2018. Приз получил Алексей Леонидович Сорокин — генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

    Между объявлениями победителей в номинациях свои выступления гостям подарили Лолита Милявская, а также финалисты проекта «Песни» Кристина Кошелева и Макс Свобода.

    Перейти к обсуждению 2


    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Александр Добровинский, Анна Михайловская, Светлана Тегин, Юлия Александрова, Никита Тарасов, Поля Полякова, Андрей Руденский, Вячеслав Манучаров, Владимир Мединский, Ирина Гринева, Джемал Махмудов, Никас Сафронов, Жанна Эппле, Вера Сотникова, Ирина Йовович, Юлия Михальчик, Юрий Николаев, Алиса Толкачева, Марина Александрова, Павел Деревянко, Андрей Болтенко, Денис Клявер, Ян Гэ, Константин Соловьев, Михаил Башкатов, Сабина Ахмедова, Яна Кошкина, Наталья Лесниковская, VJ Александр Анатольевич, Денис Никифоров, Ирина Медведева, Камиль Ларин, Рената Пиотровски, Максим Дрозд, Александра Ребенок, Алексей Ягудин, Ольга Сутулова, Влад Лисовец, Алена Свиридова, Никита Михалков, Мария Лемешева, Гоша Куценко, Ирина Лачина, Сергей Гармаш, Анна Слю, Наталья Бочкарева, Светлана Камынина, Андрей Бурковский, Согдиана, Илья Бачурин, Жора Крыжовников, Елена Захарова, Егор Кончаловский, Ольга Ушакова, Екатерина Стриженова, Александр Стриженов, Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Глафира Тарханова, Белла Потемкина, Алена Хмельницкая, Наталья Рудова, Алла Михеева, Дмитрий Харатьян, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Дмитрий Шепелев, Ирина Безрукова

    Реклама

    Комментарии (2) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Раньше ПДР-совсем не значит, что раньше срока. Он же доношенный.

    • У Эппле красивый спутник.

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.