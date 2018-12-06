Эмбер Херд, Искра Лоуренс и Ева Лонгория познакомились с самыми яркими активистками Америки

Ежегодно L'Oréal Paris проводит премию Women of Worth, награждая самых влиятельных волонтерок года. В этом году церемонию посетили Эмбер Херд, Энди МакДауэлл и другие селебрити.

Американское подразделение L'Oréal Paris уже тринадцать лет поддерживает женское волонтерское движение страны. Каждый декабрь бренд проводит собственную премию Women of Worth, которая за время своего существования стала эффективной платформой для популяризации идей добровольчества.



На данный момент в Штатах насчитывается 36 миллионов женщин, которые заняты в сфере благотворительности!

Традиционно гостями торжественной церемонии стали звезды с активной общественной позицией. На этот раз мероприятие посетили актрисы Джулианна Мур, Аджа Наоми Кинг, модели Искра Лоуренс, Ксения Чумичева и другие знаменитости.



Во время церемонии были награждены десять американок, добившихся значительных высот в своей деятельности. Из рук знаменитых представительниц прекрасного пола они получили гранты в размере до 35 тысяч долларов на развитие своих проектов.