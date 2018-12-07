Ариана Гранде, Дуа Липа, Эшли Грэм и другие известные женщины посетили премию Billboard

Главное музыкальное издание Америки Billboard уже подводит итоги уходящего года — на днях были названы имена лучших певиц. Первыми их узнали Дуа Липа, Эшли Грэм и другие знаменитости, посетившие премию журнала.

6 декабря в Нью-Йорке прошла премия Women in Music 2018 по версии одного из самых влиятельных музыкальных изданий мира Billboard. На мероприятии наградили самых ярких и успешных женщин-музыкантов, которые многого добились в уходящем году.



Первыми имена главных женщин в музыкальной сфере узнали модель Эшли Грэм, певицы Элли Голдинг и Регина Спектор и многие другие знаменитости.



Некоторые из них, например Дуа Липа и Алиша Кис, даже приняли участие в церемонии награждения.

Главную награду — «Женщина года» по версии Billboard — получила певица Ариана Гранде. Во время награждения певица заплакала, признавшись, что в последнее время ей пришлось очень непросто. Однако теперь после признания ее успехов она по-настоящему счастлива.

