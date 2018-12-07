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    Ариана Гранде, Дуа Липа, Эшли Грэм и другие известные женщины посетили премию Billboard

    07.12.2018
    Главное музыкальное издание Америки Billboard уже подводит итоги уходящего года — на днях были названы имена лучших певиц. Первыми их узнали Дуа Липа, Эшли Грэм и другие знаменитости, посетившие премию журнала.

    6 декабря в Нью-Йорке прошла премия Women in Music 2018 по версии одного из самых влиятельных музыкальных изданий мира Billboard. На мероприятии наградили самых ярких и успешных женщин-музыкантов, которые многого добились в уходящем году.

    Первыми имена главных женщин в музыкальной сфере узнали модель Эшли Грэм, певицы Элли Голдинг и Регина Спектор и многие другие знаменитости. 

    Некоторые из них, например Дуа Липа и Алиша Кис, даже приняли участие в церемонии награждения.

    Главную награду — «Женщина года» по версии Billboard — получила певица Ариана Гранде. Во время награждения певица заплакала, признавшись, что в последнее время ей пришлось очень непросто. Однако теперь после признания ее успехов она по-настоящему счастлива.

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    Текст: Александра Борисова Фото: Getty Images
    Теги:

    Дуа Липа, Эшли Грэм, Синди Лопер, Ариана Гранде, Алиша Кис, Жанель Монэ, Элли Голдинг, Кейли Куоко

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    Комментарии (7) Добавить комментарий
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    • Какие они там все жирненькие

    • Ариана слизала идею клипа Thank you, next из Дрянных девченок. Плагиат сплошной. Сразу мнение упало(

    • Гость

      Какие они там все жирненькие

      А здесь все какие?

    • Ава Макс вылитая Лера Кудрявцева)))

    • Гость

      Какие они там все жирненькие

      и страшненькие))) ПС: исключение Синди лопер-для своего возраста прекрасно выглядит, была очень талантливая, круче Мадонны. Но Мадонна дальше пошла развиваться, стала мировой звездой. А звездочка Синди Лопер почемуто потухла быстро. Жаль, до сих пор иногда слушаю ее старые песни, ностальгирую. Girls just want to have fan)))

    • Ну некоторые одеваются, конечно, ужас. Наши "звёзды" получше выглядят, если уж сравнивать.

    • Эшли Грэм-шикарная!

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