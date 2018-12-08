Национальная музыкальная премия-2018: Киркоров, Гагарина, Лорак и другие звезды поборолись за звание лучшего артиста

Пора музыкальных премий продолжается: под конец года артисты собирают заслуженные награды за свои хиты. 7 декабря в Государственном Кремлевском дворце собрались звезды российского шоу-бизнеса, чтобы узнать, кто признан лучшим на этот раз.
За час до начала концерта звезды собрались за сценой на красной дорожке. Фотографам позировали Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и другие знаменитости. А, например, Алена Свиридова, которую мы привыкли видеть на светских мероприятиях без спутника, на этот раз пришла с мужем. Ее примеру последовали Александр Ревва и Денис Клявер, позировавшие фотографам с любимыми женами.