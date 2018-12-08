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    Национальная музыкальная премия-2018: Киркоров, Гагарина, Лорак и другие звезды поборолись за звание лучшего артиста

    08.12.2018
    7 декабря в Государственном Кремлевском дворце прошла Российская национальная музыкальная премия «Виктория». На красной дорожке и на сцене блистали Полина Гагарина, Кристина Орбакайте и другие.

    Пора музыкальных премий продолжается: под конец года артисты собирают заслуженные награды за свои хиты. 7 декабря в Государственном Кремлевском дворце собрались звезды российского шоу-бизнеса, чтобы узнать, кто признан лучшим на этот раз.

    В самом сердце столицы прошла Российская национальная музыкальная премия «Виктория», учрежденная Михаилом Гуцериевым всего три года назад. 

    За час до начала концерта звезды собрались за сценой на красной дорожке. Фотографам позировали Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и другие знаменитости. А, например, Алена Свиридова, которую мы привыкли видеть на светских мероприятиях без спутника, на этот раз пришла с мужем. Ее примеру последовали Александр Ревва и Денис Клявер, позировавшие фотографам с любимыми женами. 

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Прохор Шаляпин, Виталина Цымбалюк-Романовская, Денис Клявер, Анна Калашникова, Певица Polina, Филипп Киркоров, Группа «Город 312», Группа «Корни», Гоша Куценко, Группа «Иванушки Int.», Юлия Михальчик, Митя Фомин, Дима Билан, Мария Миногарова, Лева Би-2, Шура Би-2, Согдиана, Александр Ревва, Анжелика Ревва, Группа «Фабрика», Виктория Дайнеко, Алена Свиридова, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Певица Зара, Полина Гагарина

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Голубой огонек в сборе! Вот что-то мне подсказывает, но и через 10 лет будут на этой премии прежние "певцы": Согдианы, Ромы Архиповы, Галкины, + проталкивающие уже своих детей! Как это уже мерзко и противно

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