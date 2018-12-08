Национальная музыкальная премия-2018: Киркоров, Гагарина, Лорак и другие звезды поборолись за звание лучшего артиста

7 декабря в Государственном Кремлевском дворце прошла Российская национальная музыкальная премия «Виктория». На красной дорожке и на сцене блистали Полина Гагарина, Кристина Орбакайте и другие.

Пора музыкальных премий продолжается: под конец года артисты собирают заслуженные награды за свои хиты. 7 декабря в Государственном Кремлевском дворце собрались звезды российского шоу-бизнеса, чтобы узнать, кто признан лучшим на этот раз.

В самом сердце столицы прошла Российская национальная музыкальная премия «Виктория», учрежденная Михаилом Гуцериевым всего три года назад.

За час до начала концерта звезды собрались за сценой на красной дорожке. Фотографам позировали Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и другие знаменитости. А, например, Алена Свиридова, которую мы привыкли видеть на светских мероприятиях без спутника, на этот раз пришла с мужем. Ее примеру последовали Александр Ревва и Денис Клявер, позировавшие фотографам с любимыми женами.

